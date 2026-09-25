Alors que le baril de brut vient de repasser sous la barre des 105 dollars ce vendredi, les totems de nos stations affichent toujours des tarifs au sommet.

Alors que le prix national moyen du litre de gazole dépasse les 2,39 €, et celui du SP95 E10 frôle les 2,17 €, sur le terrain, les tarifs font le grand écart. Selon la station ou la région de résidence, la facture globale peut varier de manière significative d’après l’analyse des dernières données officielles du ministère de l’Économie.

L’Ouest souverain, l’Est sous tension

Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine tirent leur épingle du jeu avec des prix moyens parmi les plus modérés du territoire. Une performance rendue possible par un maillage dense d’hypermarchés, mais également les proximités des terminaux pétroliers portuaires.

À l’inverse le grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté ou Provence-Alpes-Côtes d’Azur subissent des tarifs plus soutenus. L’éloignement des infrastructures logistiques majeures et la pression foncière dans ces zones pèsent lourdement sur le prix des carburants.

Ainsi le gasoil fait l’élastique entre 2,09 €/l en grande surface en Nouvelle-Aquitaine jusqu’à plus de 2,90 €/l sur les autoroutes. Quant au SP95- E10, il yoyote autour des 2,166 €/l, avec des prix planchers autours de 1,94 €/l dans certaines enseignes de la grande distribution en Rhône-Alpes.

L’offensive des grandes surfaces face à TotalEnergies

Sur le terrain commercial, deux modèles s’affrontent. D’un côté la grande distribution continue d’utiliser le carburant comme produit d’appel à marge quasi nulle, avec même des tarifs prix coûtant certains week-ends.

De l’autre TotalEnergies déploie sa stratégie du prix plafond (1,99 €/l pour l’essence, 2,25 €/l pour le gazole) sur l’ensemble de son réseau national. Y compris sur les autoroutes, ce qui en fait un concurrent imbattable sur l’ensemble du réseau concédé.

Attention aux ruptures temporaires d’approvisionnement

Ce 25 septembre 2026, au moins 1 600 stations ont signalé une rupture temporaire d’au moins un carburant, soit environ 10 % des stations recensées à 9 heures avant éventuel réapprovisionnement.

Tendance sur l’ensemble du week-end

Pour ce week-end des 26 et 27 septembre 2026, la tendance des prix à la pompe devrait connaître une accalmie, voire une légère baisse compte tenu de la baisse sur prix du pétrole ces dernières 24 heures. À la pompe le mieux ne devrait pas excéder quelques fractions de centimes.

Le point le plus critique reste celui de l’approvisionnement des stations. Une sur dix connaît aujourd’hui des difficultés d’approvisionnement, avec au moins un carburant manquant. Les dépôts fonctionnant au ralenti les samedis et dimanches, les tensions sur la disponibilité du gasoil et du sans-plomb pourraient légèrement s’accentuer d’ici à dimanche soir. Notamment sur le réseau TotalEnergies, qui avec sa politique de prix plafonnés attire un grand nombre d’automobilistes.