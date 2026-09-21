Carburants à prix d'or : cette nouvelle mesure du gouvernement va-t-elle vous sauver ? 

Il est de plus en plus difficile de regarder les tarifs affichés sur les totems des stations-service, pour celles qui ne sont pas fermées à cause du manque de ravitaillement. Plus de 2,20 € le litre d’essence et plus de 2,40 € pour le gazole, la pilule ne passe plus pour beaucoup de Français, et les prévisions ne vont pas vers une accalmie, bien au contraire.

Après le blocage des marins pêcheurs, l’État craint que la colère sociale ne prenne plus d’ampleur. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, s’est exprimée sur LCI en déclarant qu’il y aurait « de nouvelles aides » et que les détails sont attendus dans les « prochaines heures ou les prochains jours ».

De son côté, le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a évoqué au micro de France Inter le report ou non de l’aide actuelle de 100 € aux gros rouleurs : « La question qui se pose, c’est : est-ce qu’on étend après le 1er octobre, est-ce qu’on élargit le spectre ? Moi, ce que je vais plaider, c’est que celles et ceux qui ont eu l’aide puissent avoir, si on la prolonge, une aide supplémentaire. Ce que je ne veux pas, c’est que ceux qui ont déjà fait la démarche aient à la refaire ».

Pas de baisse des taxes

Les automobilistes plaident pour une baisse de la TVA, mais le sujet n’est clairement pas sur la table. « Vingt centimes de baisse de taxe sur le prix de l’essence, c’est presque 10 milliards d’euros. On est en train de chercher plus de 50 milliards d’euros pour l’année prochaine, et certains disent, " allez en chercher dix de plus, ce n’est pas grave " ! »

Une pénurie en vue ?

Au prix des carburants s’ajoute l’idée d’une prochaine pénurie. Sur ce point, le ministre de l’Économie se veut rassurant : « On a des stocks stratégiques qui sont à pleins en ce moment, il n’y a pas d’enjeu de pénurie de carburant à ce stade. On a toujours de la visibilité à deux mois donc ce que je peux vous dire aujourd’hui c’est que pour les deux mois à venir, je n’ai pas d’inquiétude ». Espérons alors que la situation ne s’aggrave pas d’ici là.