Ce serait encore une décision très mauvaise pour le prix des carburants en France et dans le reste de l’Europe. Confrontés comme nous à une hausse des prix de l’essence et du diesel spectaculaire, les Etats-Unis étudieraient d’après le média Politico la piste d’une suspension des exportations de son diesel produit localement pendant 90 jours.

Alors que l’administration de Donald Trump cherche des mesures permettant de faire remonter sa popularité à l’approche des élections des « Mid Terms » ce mois de novembre, une telle mesure permettrait de limiter la hausse du prix du diesel dont ont besoin les professionnels du pays pour travailler. De l’autre côté de l’Atlantique aussi, son prix atteint des records : 6,5 dollars le gallon soit plus d’un dollar par rapport à ses tarifs un mois plus tôt.

Pas officiel pour l’instant

Le secrétaire américain Chris Wright a immédiatement démenti cette information mais au sein du camp républicain, plusieurs hauts responsables du pays commencent à défendre publiquement une telle mesure.

L’Europe, toujours grande consommatrice de diesel même si la part de marché de ce carburant parmi les voitures neuves a fortement diminué ces dernières années, serait lourdement touchée par cette mesure : entre 10 à 15 % du diesel distribué sur le Vieux Continent provient des Etats-Unis. L’arrêt des importations du diesel américain, même provisoire, aurait fatalement un effet catastrophique sur le prix du diesel à la pompe notamment en France.

La Commission européenne déclare que des « contacts à haut niveau entre l’Union européenne et l’administration américaine sont en cours » et dénonce le fait qu’un partenaire aussi proche puisse envisager une telle mesure de façon unilatérale sur des marchés qu’ils partagent. Le président français Emmanuel Macron essaierait en ce moment de convaincre Donald Trump de ne pas décider ce gel des exportations, toujours d’après Politico.