Mais à quoi servent ces points noirs sur le pare-brise ?

Après avoir expliqué en quoi consiste la présence d’un point jaune sur les pneumatiques, nous nous penchons une fois de plus sur des points, noirs cette fois-ci.

Ils ceinturent nos pare-brise sans trop savoir pourquoi. Appelés « frit band » ou « fritte », ils ne sont pas là pour des raisons esthétiques afin de faire lien entre la partie transparente et le contour noir. Ils apparaissent tôt dans le processus de fabrication, notamment pour assurer le côté incurvé du pare-brise. Pour cela, la température doit être répartie de manière uniforme lorsque le verre est placé dans le four. Si l’encadrement se composait d’une ligne nette, le bord du verre se mettrait à chauffer trop rapidement.

Ensuite, ces points assurent la protection de la colle située entre le verre et la partie métallique. Cela évite qu’elle ne perde ses propriétés adhésives avec le temps puisque ces points font office de filtre anti-UV. Lorsqu’un véhicule est situé en plein soleil, le verre peut atteindre des températures très élevées, alors que les bords sont plus épargnés. Cette différence thermique peut affaiblir la colle, ces points permettent une progressivité de la température.

Pourquoi autour du rétroviseur central ?

Si la protection de la colle est une raison valable, que viennent faire ces points de chaque côté du rétroviseur central ? L’explication est moins évidente, puisqu’il s’agirait alors davantage d’une préoccupation esthétique, mais aussi de protection contre l’éblouissement. Cet endroit est souvent mal protégé par le pare-soleil.