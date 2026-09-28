Saviez-vous que votre clé de voiture cache peut-être une astuce géniale ?
Initialement, une clé de voiture sert à l’ouvrir et à démarrer le moteur. Pourtant, elle peut cacher une autre fonction, inconnue par un grand nombre d’automobilistes, et qui ne date pas d’hier.
La clé de contact n’est pas aussi ancienne que l’automobile. Les premières Citroën 2CV en étaient dépourvues par exemple. Toutefois, cet équipement accuse de nombreuses années au compteur.
Il y a quelques décennies, il en fallait plusieurs pour un même modèle. L’une servait à ouvrir l’habitacle, l’autre le réservoir de carburant et une troisième assurait le démarrage du moteur. Aujourd’hui, c’est nettement plus simple puisqu’elles peuvent même s’intégrer dans votre smartphone.
Pour en revenir à l’objet de cet article, savez-vous qu’il est possible de commander une autre fonction sur certains modèles ? Il suffit de maintenir l’appui sur le déverrouillage pour que les vitres de la voiture s’ouvrent automatiquement. À l’inverse, rester appuyé sur le verrouillage assure leur remontée. Si votre voiture est équipée d’un toit ouvrant, ce dernier peut faire de même.
Fonctionnel, même sans plip ?
Renault Mégane III, BMW Série 1, Volkswagen Golf, impossible d’énumérer ici tous les modèles équipés de cette fonction. Le meilleur moyen de le savoir est encore d’essayer avec votre auto. En cas de forte chaleur, cela permet d’aérer l’habitacle.
Votre modèle ne possède pas de plip ? Tout n’est pas perdu. Déverrouillez votre auto et maintenez votre clé dans le barillet dans cette position. Les quatre vitres pourraient s’ouvrir comme par magie. C’est le cas des Golf III doté du verrouillage centralisé.
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