Comment refroidir au mieux son habitacle, même sans climatisation ?

Entre le vitrage qui transforme votre auto en sauna et la sellerie qui se prend pour une plaque de cuisson, s’installer dans sa voiture garée en plein soleil devient presque une séance de torture.

Pour éviter de s’infliger cela, quelques précautions en amont s’imposent. En toute logique, il faut privilégier de se garer à l’ombre tout en anticipant le mouvement du soleil. Il n’est pas rare de laisser sa voiture à l’abri et de la retrouver quelques heures plus tard sous ses rayons.

Si ce n’est pas le cas, les pare-soleil sont de précieux alliés. Disponible en centre-auto contre une dizaine d’euros, il en existe de plusieurs tailles pour s’adapter au mieux à la taille de votre pare-brise. N’hésitez pas à en installer un second à l’arrière au niveau de la lunette. Le top du top : positionnez un carton depuis l’extérieur pour empêcher que la chaleur se forme entre le pare-brise et le pare-soleil. N’oubliez pas les chaussettes pour les vitres latérales. Pour les voitures équipées d’un toit ouvrant, fermer le velum est indispensable.

A contrario, laisser les fenêtres ouvertes sur quelques centimètres ne permet pas de baisser la température. En revanche, nous avons prouvé lors d’un test qu’il existe une différence entre une voiture de couleur claire et de couleur foncée.

La climatisation, cet équipement miracle

Dans le cas d’une voiture non équipée de la climatisation, il n’y a pas de miracle. Soufflerie au maximum, ventilateur d’appoint, toutes vitres ouvertes, rien ne permettra de faire baisser la température. En revanche, un pulvérisateur d’eau vous fera le plus grand bien.

Pour les chanceux automobilistes qui en bénéficient, heureusement de plus en plus nombreux, certaines consignes sont à suivre. Quant aux propriétaires de modèles électriques, ils bénéficient parfois du luxe de préconditionner leur habitacle à distance via leur smartphone.

Pour la majorité, le premier réflexe est souvent le même : pousser la climatisation au maximum dès le démarrage. Une fausse bonne idée, tant sur le plan de l’efficacité que du portefeuille.

Inutile d’allumer la climatisation dans un habitacle transformé en fournaise. La première étape consiste à évacuer l’air brûlant de manière mécanique. Ouvrez grand les portières et créez un appel d’air en actionnant l’une d’elles à plusieurs reprises comme un éventail. Une fois en route, roulez les fenêtres ouvertes durant les premières minutes du trajet pour chasser les derniers flux de chaleur.

Ce n’est qu’une fois cette ventilation naturelle effectuée que vous devez enclencher la climatisation. Pour un maximum d’efficacité, pensez à activer la fonction de recyclage de l’air intérieur. En évitant de puiser l’air extérieur - encore très chaud -, le système rafraîchit l’habitacle plus rapidement.

Pour éviter le choc thermique à l’arrivée et permettre à votre corps de se réacclimater progressivement à la température extérieure, il est recommandé de couper la climatisation quelques minutes avant la fin de votre trajet.

Si les systèmes de climatisation modernes se montrent nettement plus sobres que par le passé, ils restent gourmands en énergie. Plus l’écart demandé avec la température extérieure est grand, plus la facture s’alourdit. Il est donc recommandé de ne pas dépasser sept degrés entre la température extérieure et celle de l’habitacle.