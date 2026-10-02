Téléphone au volant : la sévère décision du ministère de l'Intérieur

En novembre 2025, le département des Landes a été le premier à mettre à pied les automobilistes utilisant le téléphone au volant. S’en sont suivis le Pas-de-Calais, le Lot-et-Garonne ou encore la Charente-Maritime. Dorénavant, vous risquez de perdre votre permis de conduire partout en France. Cela fait suite à l’instruction signée conjointement par Laurent Nunez et Marie-Pierre Vedrenne.

La ministre déléguée auprès de l’Intérieur chargée de la Citoyenneté a indiqué à nos confrères du Figaro que « monsieur et madame Tout-le-monde » sont concernés.

Elle précise également : « Jusqu’à présent, cette politique dépendait du département dans lequel il était contrôlé. Une vingtaine de préfectures avaient déjà décidé d’utiliser la possibilité offerte par la loi, avec des pratiques parfois différentes. Or l’usage du téléphone n’est pas moins dangereux selon qu’on se trouve sur un territoire ou un autre. Pour qu’une règle soit acceptée, elle doit être claire, lisible et appliquée partout. »

Une suspension de quelle durée ?

Jusqu’ici, utiliser son téléphone au volant ne vous exposait qu’à une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de trois points. C’est toujours le cas, à laquelle s’ajoute cette suspension dont la durée « sera appréciée par les services préfectoraux selon les circonstances et les parcours du conducteur. »

À noter que dans les départements appliquant cette mesure, la durée retenue est généralement de quinze jours, mais elle peut atteindre six mois.

Enfin, pour les automobilistes dont le travail dépend du permis, Mme Vedrenne s’est exprimée clairement : « Je sais parfaitement que, dans certains territoires, disposer d’une voiture est vital. Mais il est vital de rester en vie. Il doit donc y avoir une sanction, quelle que soit la situation de la personne. »