Ils bloquent le péage en Lamborghini pour un mariage, la gendarmerie les punit

Vous vous êtes peut-être déjà retrouvé pris dans un bouchon de ce genre : dans le cadre des célébrations d’un mariage, tout le cortège s’arrête au milieu des voies sur une grande voie d’une ville ou même une autoroute. Non seulement cette façon de faire a de quoi irriter tous les usagers de la route, mais elle est aussi totalement illégale.

C’est pour une infraction de ce genre qu’ont été appelés les gendarmes de l’Escadron Départemental de Contrôle des Flux (EDCF) de Vaucluse. On leur a signalé un péage de la région où la circulation était bloquée par les membres du cortège d’un mariage et ils se sont immédiatement rendus sur les lieux.

Des supercars saisies

Là, ils ont découvert plusieurs véhicules de prestige dont deux ont été immobilisés : un Lamborghini Urus orange et une McLaren Artura Spider bleue. Pour prononcer cette sanction, ils ont fait jouer le défaut d’assurance mais aussi l’état des pneus (décrit comme « lisses » par les gendarmes).

Les plaques d’immatriculation étaient également non conformes. Mais dans un cas comme celui-là, le travail des gendarmes ne s’arrête pas forcément à l’intervention sur place.

Une enquête sur la provenance des fonds ?

Car oui, c’est souvent aussi l’occasion de s’intéresser de près à la provenance des fonds ayant permis de rassembler ces véhicules : « Au-delà de la sécurité routière, ces contrôles répondent également à un autre enjeu : la lutte contre la délinquance économique et financière. Lorsque certaines situations le justifient, les investigations peuvent être approfondies afin de vérifier l’origine des fonds ayant servi à financer la location ou l’acquisition de véhicules de prestige. Ces démarches s’inscrivent dans la lutte contre le blanchiment d’argent et les avoirs criminels. Depuis le début de l’année, sous la direction des procureures de la République du Tribunal Judiciaire d’Avignon et du Tribunal Judiciaire de Carpentras, l’EDCF de Vaucluse a ouvert plus d’une dizaine de procédures pour blanchiment et procédé à la saisie de plusieurs véhicules. La valeur cumulée des avoirs criminels saisis atteint près de 2,2 millions d’euros », est-il précisé par les gendarmes.

Dans ce cas précis, les voitures d’exception pourront-elles être définitivement saisies une fois l’enquête menée à son terme ? C’est en tout cas déjà arrivé par le passé dans d’autres affaires du même genre.