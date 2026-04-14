Ils sèment la pagaille sur les routes, le maire de Montpellier annule leur mariage

Bloquer toute la circulation d’une zone urbaine ou même d’une autoroute : voilà les pratiques pour le moins gênantes constatées pendant les célébrations de certains mariages depuis quelques années en France, avec parfois des comportements très dangereux (par exemple lorsqu’un participant au cortège du mariage détruit une Lamborghini de location ou se renverse dans un rond-point avec un SUV Mercedes).

Bien que rares, ces pratiques sont extrêmement nuisibles et sont traquées par les forces de l’ordre partout en France. En la matière, le maire de Montpellier vient de prendre une décision assez radicale qui vise à dissuader totalement les auteurs de ce genre de démonstrations publiques.

Le mariage est annulé

Comme il vient de l’expliquer publiquement, le maire de la ville de Montpellier Michaël Delafosse a pris la décision d’annuler le mariage de deux de ses administrés. Il se justifie de la façon suivante : « Ce matin, à la suite de l’article de My Metropolitain sur les débordements routiers lors de mariages, j’ai rappelé une règle simple : la sécurité ne se négocie pas. J’ai donc pris la décision d’annuler un mariage en raison de comportements inacceptables sur la voie publique (rodéos urbains, entrave à la circulation, mise en danger d’autrui…) C’est une doctrine que j’applique avec la plus grande fermeté : le respect des règles s’impose à tous, sans exception. Les chauffards ont été vidéo-verbalisés et feront l’objet de poursuites judiciaires immédiates », a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter).

Il précise ainsi que des vidéo-verbalisations ont eu lieu et que les auteurs de ces faits seront poursuivis et punis pour cela en plus de l’annulation du mariage. A noter qu’il avait déjà pris une décision similaire en 2024 après des troubles constatés sur l’autoroute A709 pendant un mariage comme le rappellent les journalistes de Midi Libre.

Un vrai danger sur les routes

Espérons que ces décisions permettront réellement de dissuader les participants à ces mariages si elles deviennent systématiques : dans ce genre d’affaire, on voit assez souvent des véhicules loués de catégories bien précises (super-sportives allemandes ou supercars Ferrari ou Lamborghini…) être conduites de manière parfois ridicule et dangereuse. Et lorsqu’un accident se produit, les conséquences en termes d’assurance et de responsabilités débouchent souvent sur des situations ingérables.