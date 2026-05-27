Chaque été, l'actualité nous rappelle à quel point un habitacle de voiture stationnée au soleil est susceptible de se transformer en fournaise, avec tous les risques - parfois fatals - que cela implique pour les occupants du bord. Sans aller jusqu’à ces exemples extrêmes, à chacun son truc contre les "coups de chaud". Certains privilégient le pare-soleil aluminium réfléchissant derrière le pare-brise (c’est moche et très peu efficace, même si cela permet de transformer la planche de bord en plaque chauffante), d’autres laissent les vitres très légèrement entrouvertes (ce qui ne sert à peu près à rien).

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Une fois de retour dans à sa voiture, l’automobiliste avisé roulera 4 à 5 minutes avec les vitres baissées afin d’évacuer le maximum d’air surchauffé, ventilation enclenchée, après quoi seulement il lancera la climatisation si sa voiture en est équipée. Ceci permet un refroidissement optimal et évite de sur-solliciter le système de réfrigération.

Par ailleurs, il est une idée communément admise qui veut que les habitacles des voitures sombres chauffent davantage que les voitures à carrosserie claire. Cela semble assez logique, si l’on considère qu’une teinte foncée absorbe davantage de rayonnement solaire et chauffe donc plus fortement. Pour autant, entre l’affirmation semblant de bon sens et la confirmation de celle-ci par les faits, il y a parfois un décalage. C’est pourquoi nous avons procédé à un petit test pratique, sans prétention scientifique. A cette fin, nous avons choisi deux modèles identiques, l’un de teinte gris clair et l’autre de teinte bleu marine, disposant de la même surface vitrée (c’est par les vitrages qu’entre une grande partie de la chaleur à bord). Par une caniculaire journée, nous avons garé les deux voitures côte-à-côte sur un parking et avons placé deux thermomètres à bord, en l’occurrence sur les sièges, mais en veillant à ce que les appareils ne soient pas directement exposés aux rayons solaires.

Ensuite, nous avons procédé à des relevés de température réguliers durant un après-midi, soleil au plus haut. Pour constater un écart de température de 2,5° après une heure de stationnement (41,9° dans la voiture claire et 44,4° dans la sombre), et de près de 5° après deux heures et demie de fournaise (44,3° dans la voiture claire, et 48,9° dans la sombre), ainsi que vous le verrez dans notre vidéo. Un écart qui n’est pas si énorme, certes… mais il convient avant tout de rappeler qu’à partir de 40° dans l’habitacle, le corps humain entre en "zone rouge". Bref, il ne faut jamais – JAMAIS – rester dans une voiture garée au soleil. Même pour quelques minutes, et même avec une carrosserie de couleur claire…