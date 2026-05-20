Voilà un nouvel exemple des dérives problématiques liées à l’utilisation des réseaux sociaux. Comme le rapportent les journalistes du Figaro, cette pratique a été repérée sur le réseau Tiktok, surtout auprès d’une population d’automobilistes jeunes.

Le principe ? Traverser littéralement un rond-point au volant de son véhicule au lieu de le contourner correctement en respectant les priorités et le sens giratoire. Plusieurs vidéos ont été publiées sur Tiktok montrant des automobilistes tirant tout droit en passant sur le rond-point, prenant le soin d’ajouter les « hashtags » qu’il faut pour le rendre visible sur le réseau et le relier aux autres contenus du même genre.

La police nationale s’y met

La police nationale, qui possède elle aussi un compte sur le même réseau, a donc publié une vidéo au sujet de cette nouvelle « mode ». Le but est bien évidemment de dissuader les utilisateurs du réseau qui tomberaient sur des publications montrant des pratiques de genre.

S’il n’existe aucune infraction spécifique au code de la route pour le fait de traverser physiquement un rond-point, la police rappelle que cette pratique peut être lourdement sanctionnée par les forces de l’ordre. La qualification de « conduite dangereuse ou du « non-respect du sens de circulation », par exemple, ou même celle de la mise en danger d’autrui passible d’un an de prison et de 15 000€ d’amende.