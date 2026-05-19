Il est bien loin le temps où l’on pouvait passer un coup de fil au volant via son Radiocom 2000 en toute quiétude, ce gros téléphone filaire apparu en 1985. Depuis, le téléphone mobile est devenu bien plus compact et son utilisation s’est réduite drastiquement.

Une première mesure apparaît en 2003 : « l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit ». Les kits mains libres sont alors autorisés, mais les choses ont évolué depuis.

Seulement, pour de nombreux automobilistes, ce qui est interdit ou pas reste flou. Sur le sujet, le site de la sécurité routière est clair : « L’utilisation d’un téléphone portable tenu en main est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € et un retrait de 3 points du permis de conduire. Le fait de consulter ou manipuler son téléphone est également interdit et est passible des mêmes sanctions. »

Cela signifie que si vous souhaitez consulter ou manipuler votre téléphone, même sur un support dédié, il vous faut être stationné. Le faire dans les bouchons est interdit, car vous êtes en circulation. La solution consiste alors à utiliser l’écran tactile de votre voiture via Android Auto ou Apple CarPlay, si votre auto en est équipée.

Le site complète ce premier volet par celui-ci : « Si un conducteur tient son téléphone en main en même temps qu’il commet une autre infraction, il risque la rétention de son permis de conduire pour une durée maximale de six mois. »

Aide à la conduite ou navigation uniquement

Utiliser son téléphone hors circulation et le positionner sur un support est une chose. Mais ce n’est pas tout, « le fait de placer dans le champ de vision du conducteur d’un véhicule en circulation un appareil en fonctionnement doté d’un écran et ne constituant pas une aide à la conduite ou à la navigation est interdit. » Si c’est le cas, vous risquez de perdre trois points et de cumuler avec une contravention de 5e classe d’un montant de 1 500 euros maximum.

Enfin, utiliser à l’oreille un dispositif émettant du son (oreillette, casque, écouteur) n’est pas non plus autorisé, pour tous les usagers de la route. Les cyclistes et les personnes à trottinette ne sont pas exclus.

Ces départements qui vont plus loin

Face aux risques encourus lorsque l’on manipule son téléphone (accident multiplié par 23 lors de lecture d’un SMS), tout en sachant que 80 % des automobilistes déclarent l’utiliser au volant, quatre départements ont pris des mesures drastiques.

Dans les Landes, le Pas-de-Calais, le Lot-et-Garonne et en Charente-Maritime, tout conducteur pris en flagrant délit de manipulation de son téléphone verra son permis immédiatement suspendu, et ce, pour une durée allant jusqu’à 6 mois. Ce n’est pas tout, cette sanction est assortie du retrait de 3 points et d’une contribution citoyenne de 200 € à verser à une association de victimes de la route.