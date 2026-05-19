Radars fixes et mobiles : à partir de quelle vitesse exacte allez-vous vraiment être flashé ?
Le mois de mai et ses week-ends à rallonge, vous ont permis de vous évader au volant de votre voiture, avec le risque de voir débarquer dans votre boîte aux lettres une contravention pour excès de vitesse… Seulement, la vitesse retenue n’est pas celle constatée, pour quelle raison ?
« Votre véhicule a été contrôlé par un radar à la vitesse de 109 km/h, pour une vitesse limite autorisée de 90 km/h ». Voici le type de message que l’on peut recevoir dans sa boîte aux lettres. Un avis de contravention dans laquelle est également mentionnée « la vitesse retenue est de 103 km/h ».
Pourquoi y a-t-il une différence entre la vitesse contrôlée et celle retenue ? Il s’agit de la marge technique, plus communément appelée marge d’erreur. Elle permet d’éviter des infractions pour un excès de vitesse « insignifiant ». C’est pour cela que la vitesse retenue est toujours à l’avantage du conducteur, c’est toujours ça de pris.
Pour les radars fixes, cette marge est de 5 km/h en dessous de 100 km/h. Pour les limitations au-dessus de cette vitesse, c’est une marge de 5 % qui s’applique. Par exemple, si vous êtes enregistré à une vitesse de 97 km/h, le chiffre retenu est de 92 km/h.
|Vitesse limite
|Tolérance
|Excès de vitesse si :
|50 km/h
|5 km/h
|56 km/h
|60 km/h
|5 km/h
|66 km/h
|70 km/h
|5 km/h
|76 km/h
|80 km/h
|5 km/h
|86 km/h
|90 km/h
|5 km/h
|96 km/h
|100 km/h
|5 km/h
|106 km/h
|110 km/h
|5,5 km/h
|116 km/h
|120 km/h
|6 km/h
|127 km/h
|130 km/h
|6,5 km/h
|137 km/h
Cette marge technique s’applique pour les radars fixes, les radars de vitesse moyenne dits « tronçon » et pour ceux dits de « chantier »
Une marge supplémentaire pour les « mobiles »
Les radars embarqués à bord d’une voiture banalisée (appelés ETM pour Équipement de Terrain Mobile) ne sont bien sûr pas signalés sur les routes et leur flash infra-rouge est invisible, c’est l’arme idéale. Toutefois, ils bénéficient d’une marge supérieure, soit de 10 km/h pour les limitations inférieures à 100 km/h et 10 % au-dessus de 100 km/h.
La sécurité routière précise que « sur une voie limitée à 130 km/h, un conducteur qui dépasse la voiture de contrôle à 137 km/h n’est pas verbalisé, car la vitesse retenue est égale à 123 km/h (137 km/h moins 10 %), en dessous de la vitesse autorisée. En revanche, un conducteur photographié à 152 km/h sera verbalisé avec une vitesse retenue de 136 km/h (152 km/h moins 10 %). Ainsi, seront flashés les véhicules roulant à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur une voie express ou 61 km/h en agglomération. »
À ces marges d’erreur peut être additionnée celle du compteur de votre voiture puisque les constructeurs possèdent également leur propre « sécurité ». Seulement, il est inutile de jouer avec le feu, de payer entre 68 et 135 €, sans oublier la perte de points…
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