Radars fixes et mobiles : à partir de quelle vitesse exacte allez-vous vraiment être flashé ?

« Votre véhicule a été contrôlé par un radar à la vitesse de 109 km/h, pour une vitesse limite autorisée de 90 km/h ». Voici le type de message que l’on peut recevoir dans sa boîte aux lettres. Un avis de contravention dans laquelle est également mentionnée « la vitesse retenue est de 103 km/h ».

Pourquoi y a-t-il une différence entre la vitesse contrôlée et celle retenue ? Il s’agit de la marge technique, plus communément appelée marge d’erreur. Elle permet d’éviter des infractions pour un excès de vitesse « insignifiant ». C’est pour cela que la vitesse retenue est toujours à l’avantage du conducteur, c’est toujours ça de pris.

Pour les radars fixes, cette marge est de 5 km/h en dessous de 100 km/h. Pour les limitations au-dessus de cette vitesse, c’est une marge de 5 % qui s’applique. Par exemple, si vous êtes enregistré à une vitesse de 97 km/h, le chiffre retenu est de 92 km/h.

Vitesse limite Tolérance Excès de vitesse si : 50 km/h 5 km/h 56 km/h 60 km/h 5 km/h 66 km/h 70 km/h 5 km/h 76 km/h 80 km/h 5 km/h 86 km/h 90 km/h 5 km/h 96 km/h 100 km/h 5 km/h 106 km/h 110 km/h 5,5 km/h 116 km/h 120 km/h 6 km/h 127 km/h 130 km/h 6,5 km/h 137 km/h

Cette marge technique s’applique pour les radars fixes, les radars de vitesse moyenne dits « tronçon » et pour ceux dits de « chantier »

Une marge supplémentaire pour les « mobiles »

Les radars embarqués à bord d’une voiture banalisée (appelés ETM pour Équipement de Terrain Mobile) ne sont bien sûr pas signalés sur les routes et leur flash infra-rouge est invisible, c’est l’arme idéale. Toutefois, ils bénéficient d’une marge supérieure, soit de 10 km/h pour les limitations inférieures à 100 km/h et 10 % au-dessus de 100 km/h.

La sécurité routière précise que « sur une voie limitée à 130 km/h, un conducteur qui dépasse la voiture de contrôle à 137 km/h n’est pas verbalisé, car la vitesse retenue est égale à 123 km/h (137 km/h moins 10 %), en dessous de la vitesse autorisée. En revanche, un conducteur photographié à 152 km/h sera verbalisé avec une vitesse retenue de 136 km/h (152 km/h moins 10 %). Ainsi, seront flashés les véhicules roulant à partir de 146 km/h sur autoroute, 124 km/h sur une voie express ou 61 km/h en agglomération. »

À ces marges d’erreur peut être additionnée celle du compteur de votre voiture puisque les constructeurs possèdent également leur propre « sécurité ». Seulement, il est inutile de jouer avec le feu, de payer entre 68 et 135 €, sans oublier la perte de points…