Une douzaine de voitures embouties par une Audi R8 en région parisienne

En réponse à

"louée dans le cadre d'un mariage" Tout est dit ! Encore des Suédois !

"en étant pratiquement fier d'avoir détruit l'auto" : Encore un signe d'intelligence.

J'espère que tous les pauvres riverains garés ici seront intégralement remboursé et même dédommagé (vous imaginez le matin vous vous levez et vous n'avez plus de voiture pour allez au boulot ??).