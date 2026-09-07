Depuis que Blablacar est devenu une énorme société dont l’activité dépasse désormais de très loin les frontières de la France, les applications permettent aux usagers de se retrouver dans des trajets automobiles communs se sont multipliées : Klaxit, Mobiscoop, OuiHop’, Ehop, France Covoit, Karos… les acteurs sont devenus nombreux et visent généralement à permettre à des automobilistes de réduire leur budget de transport en se rassemblant au sein d’un même véhicule.

La nouvelle société Liberty Car vise prévoit elle aussi de mettre plusieurs personnes dans la même voiture pour réaliser certains trajets. Mais elle se veut plus spécialisée. Beaucoup plus spécialisée, même, puisqu’elle ne s’intéresse qu’aux trajets vers des clubs libertins et autres soirées à thèmes « coquines » !

Un « annuaire » très spécialisé

« Tu trouves ton club ou ta soirée. Depuis la carte, tu sélectionnes un club libertin ou un événement dans l’annuaire. En un tap sur « Proposer un covoiturage », tu déclenches la suite », voilà ce qu’on peut lire dans la description de cette application dont ont déjà parlé les journalistes du Parisien il y a quelques jours.

D’après les fondateurs de la société qui se sont expliqué auprès des journalistes, l’idée est avant tout de permettre aux adeptes de ces clubs n’ayant pas le permis de conduire de trouver un moyen de transport pour s’y rendre. L’application posséderait « plus de 400 établissements référencés » en France, ce qui limite fortement le nombre de clients dans le pays par rapport aux applications communautaires classiques. L’application est en téléchargement gratuit, mais Liberty Car évoque un « abonnement premium » proposé à ses utilisateurs.

Bien évidemment, ce qu’il se passe entre les utilisateurs de l’application une fois leur course effectuée ne regarde que ces derniers : « Tu peux même ajouter une description pour préciser tes préférences : couple seul, homme solo, femme seule, ambiance détendue ou déjà chaude », est-il précisé…