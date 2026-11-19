Pas de panique, les radars n’ont pas poussé comme des champignons au bords des routes du Grand-Est. Ces petites boites bleues que vous aurez peut-être remarqué aux abords des routes est en fait le dispositif d’une nouvelle taxe dédiée aux poids lourds.

L’ECPL, c’est quoi ?

L’écocontribution poids lourds, ou ECPL, est une nouvelle taxe qui doit entrer en application à partir d’avril 2027 sur le réseau routier et autoroutier du Grand Est, soit environ 525Km de routes.

Comme son nom l’indique, elle s’adresse uniquement aux poids lourds à partir de 3,5 tonnes, de transport de marchandise qui empruntent les routes de la région. Les véhicules de particulier, les petits utilitaires, les véhicules d’urgence mais aussi les transports de chevaux ne sont pas soumis à cette taxe.

Elle se base sur une redevance kilométrique calculée par la fédération nationale des transports routiers. Celle-ci dépend « des kilomètres parcourus sur le réseau concerné, du poids et des caractéristiques environnementales du véhicule » précise la région Grand Est dans un communiqué en date du 15 octobre 2026. En moyenne sont coût est estimé à 15 centimes par kilomètres parcourus pour chaque poids lourd.

Une taxe seulement pour les Français ?

Dans son communiqué la région ajoute que le réseau routier est majoritairement emprunté par des véhicules de transports étrangers (70%) et que ceux-ci seront également soumis au paiement de la taxe.

Mais les entreprises françaises ne sont pas oubliées. Les transporteurs français originaires du Grand-Est pourront donc bénéficier de plusieurs aides établies par la région, selon leurs secteurs d’activité et leurs besoins.

Ainsi les professionnels de l’agriculture et de la viticulture pourront par exemple bénéficier « d’une prise en charge jusqu’à 100 % de l’ECPL ». D’autres aides prévoient le financement de nouveaux véhicules plus écologiques.

A quoi servira-t-elle ?

Le but de cette taxe est de participer au financement de travaux de remise en état et d’améliorations des routes jusqu’à 2035. Un projet d’un peu plus de 2 milliards d’euros, qui devrait être abondé de moitié grâce à l’ECPL puisque selon les premières estimations, cette taxe devrait permettre de récolter jusqu’à 1 milliard d’euros en 10 ans.

Parmi les projets déjà en discussions qui pourraient bénéficier de cette taxe figure le contournement par l’ouest de Vitry, dont une nouvelle estimation à jour doit bientôt être produite.

Pourquoi les boitiers sont-ils déjà installés ?

Tout bêtement pour des raisons de logistique ! Le marché a été donné par appel d’offre public à une entreprise. Et celle-ci a jugé que pour que le calendrier d’entrée en effet de la mesure puisse être respectée il faudrait d’ores et déjà installer les boitiers qui permettront le suivi des poids lourds.

Que ces boitiers soient installés ne veux pas dire qu’ils fonctionnent déjà, ni qu’ils sont en test. Aucun risque donc de se prendre une taxe avant l’heure en passant par ces routes.