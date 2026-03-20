Le nouveau cousin russe du Renault Grand Koleos ment carrément sur ses origines

Depuis que la Russie fait face à d’importantes sanctions internationales décidées en réaction à son invasion de l’Ukraine, elle peine à sauvegarder son industrie automobile. Les chiffres de ventes de voitures neuves ont plongé l’année dernière dans le pays et surtout, la Russie doit désormais collaborer avec les constructeurs automobiles chinois en important de nombreux modèles de l’Empire du Milieu. Il y a quelques jours, nous apprenions aussi que l’Aurus Senat, cette grosse limousine de grand luxe servant aux hauts responsables de l’administration russe, avait mis en pause sa production.

Voilà en tout cas une nouvelle Volga. Mais justement, le K50 est-il vraiment une Volga ? La marque automobile russe vient de dévoiler son nouveau SUV à la vocation luxueuse, équipé d’un moteur essence turbo 2,0 litres développant 238 chevaux. Et il a un petit air de déjà vu…

Un Geely Monjaro rebadgé ?

Car oui, ce Volga K50 arbore exactement les mêmes proportions que le Geely Monjaro, un SUV de 4,78 mètres commercialisé en Chine depuis quelques années. Son design est d’ailleurs totalement identique dans le détail jusqu’aux optiques et au dessin de son bouclier avant, avec comme seule différence notable sa calandre.

Comme le rapportent les journalistes d’IXBT, la directrice de Volga Tatiana Fadeeva a pourtant nié catégoriquement tout lien entre le K50 et le Geely Monjaro. « Nous ne coopérons pas avec Geely ni directement, ni indirectement », a-t-elle assuré il y a quelques jours. En l’occurrence, ces déclarations paraissent tout simplement impossibles à croire en regardant le véhicule : c’est clairement un Geely Monjaro rebadgé, au contraire.

Un nouveau cousin du Renault Grand Koleos

Volga n’est d’ailleurs pas le premier constructeur automobile à reprendre la base du Geely Monjaro pour son véhicule. En 2024, déjà, Renault dévoilait le nouveau Grand Koleos conçu pour le marché sud-coréen. C’était un grand SUV familial se distinguant du modèle chinois par sa face avant spécifique, reprenant tous ses éléments techniques de base.

Ce Grand Koleos, dont l’existence est permise par les liens très forts entre Renault et Geely, ne sera jamais commercialisé chez nous. Pas plus que le Volga K50.