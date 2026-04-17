L’intérieur de la nouvelle Mercedes Classe C électrique est plus beau que celui de la grande limousine haut de gamme EQS

Comme les modèles BMW « Neue Klasse », les Mercedes de l’architecture électrique MB.EA vont se multiplier au cours des prochains mois. Tout a commencé avec le GLC, lancé l’année dernière en parallèle de la version thermique toujours commercialisée.

Le deuxième maillon de cette famille MB.EA (différente de celle de la MMA rassemblant les CLA et GLB en attendant le prochain GLA), ce sera la toute première Classe C 100 % électrique dont le lancement commercial est imminent.

La première Classe C électrique montre son intérieur

En attendant de dévoiler officiellement le véhicule entier et toutes les informations techniques à son sujet, Mercedes montre l’intérieur de cette inédite Classe C entièrement électrique.

Vous ne serez évidemment pas surpris de découvrir une gigantesque planche de bord transformée en écran géant puisque c’est le même esprit que sur le récent GLC. Vous remarquerez d’ailleurs qu’il s’agit d’un ensemble numérique plus « haut de gamme » que celui des modèles du segment inférieur (CLA et GLB) mais aussi de l’énorme limousine EQS récemment améliorée techniquement, avec aucune séparation visible sur la partie « écran » et une dalle visiblement identique à celle du GLC. Ce système, toujours appelé « Hyperscreen », devrait donc mesurer 99,3 cm de diagonale.

Rendez-vous lundi pour la présentation officielle

Il faudra attendre ce lundi pour découvrir tous les détails techniques de cette Classe C électrique. On sait déjà qu’elle aura droit à une calandre généreuse (comme le GLC) inspirée des Mercedes des années 60 et 70, mais aussi à une architecture mécanique (et batteries) très proche de celle du nouveau SUV.

Sachant que le GLC revendique 715 km en autonomie maximale WLTP avec ses batteries de 94 kWh, la Classe C surclassera ce chiffre avec les mêmes batteries grâce à son aérodynamisme bien plus favorable aux économies d’énergie. Mais elle ne pourra pas faire aussi bien en la matière que la nouvelle BMW i3 aidée par ses batteries plus grosses (108 kWh), revendiquant « jusqu’à 900 km WLTP ».