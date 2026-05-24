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Mercedes Classe S 8

Essai

Nouvelle Mercedes Classe S : Techno Parade !

Dans Nouveautés / Restyling

Alan Froli

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Arrivée à six ans de carrière, la Classe S préfère un profond restylage plutôt qu’un renouvellement. Mais avec plus de la moitié de pièces revues, Sa Majesté fait la démonstration de son savoir-faire avec des équipements inédits, notamment toujours plus d’airbags, une planche de bord à 3 écrans et même… une suspension « connectée » ! Premier essai avec une version limousine hybride rechargeable surpuissante et hélas frappée d’un lourd malus malgré une belle autonomie électrique.

Nouvelle Mercedes Classe S : Techno Parade !

En bref :

Profond restylage

Nouvelle planche de bord

Équipements inédits

Diesels ou hybrides essence

À partir de 119 600 €

Ah la Classe S… La meilleure voiture du monde pour beaucoup, devant les BMW Série 7 puis Audi A8 d’ailleurs. Enfin à une autre époque, celle où elle représentait le point d’équilibre parfait entre le confort suprême, la haute technologie et l’ingénierie de pointe. Sauf qu’aujourd’hui, les SUV monopolisant l’attention, y compris dans la famille Mercedes où seuls les « GL » trouvent grâce aux yeux des portefeuilles épais, le porte-étendard s’éloigne peu à peu de « l’idéal automobile ». Et chez les berlines, les électriques apparaissent plus modernes, d’autant qu’elles adoptent des profils de coupés à 4 portes, plus élancés…

Reste que l’auto fascine toujours. Par l’élégance inhérente à une berline de 1,50 m de haut pour 5,20 m de long, voire 5,30 m pour la version limousine qui nous intéresse ici. La septième génération (si l’on considère la W116 comme la toute première) apparue en 2020 ne déroge pas à la règle, si bien que Mercedes n’a pas jugé utile de tout changer, seulement de lifter profondément en renouvelant plus de 50 % des pièces. Pourquoi pas ! Après tout, le deuxième opus, à savoir la W126 a connu une carrière de 12 ans, de 1979 à 1991.

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Le nom de code du cru 2026 reste donc W223, mais la marque s’autorise à parler d’une huitième génération, que l’on reconnaît à sa multitude d’étoiles, non seulement dans sa calandre cernée de noir laqué, mais aussi dans les feux, à l’avant comme à l’arrière. L’habitacle évolue davantage, avec notamment une nouvelle planche de bord qui fait la part belle au numérique avec trois grands écrans géants en série.

La planche de bord fait la part belle au numérique. La navigation native Google est pratique, l’ensemble lisible, et le passager peut regarder des vidéos sur son propre écran ou jouer à des jeux. Mais il faut aimer les écrans…
La planche de bord fait la part belle au numérique. La navigation native Google est pratique, l’ensemble lisible, et le passager peut regarder des vidéos sur son propre écran ou jouer à des jeux. Mais il faut aimer les écrans…

Moderne pour les technophiles, d’autant que l’intelligence artificielle est de la partie pour favoriser l’ergonomie, rédhibitoire pour les conservateurs qui préfèrent un mobilier raffiné plutôt que des télés aux murs… Quoi qu’il en soit, l’ensemble fonctionne de manière fluide, à condition d’avoir pris ses marques avec les menus.

Du reste, une Classe S s’apprécie surtout aux places arrière, où l’on retrouve le confort Pullman typique du modèle, surtout une fois blindé d’options avec notamment les deux fauteuils électriques chauffants, massants et ventilés, ainsi que les tablettes aviation (dissimulées dans la console via des bras articulés étonnamment chancelants) ou encore les écrans montés sur les dossiers du premier rang (de 13,1 pouces désormais).

La banquette offre un confort royal, surtout sur cette version Limousine dotée de l’option « Pack Confort arrière Plus » qui autorise une position plus allongée. Quand on mesure 1,80 m.
La banquette offre un confort royal, surtout sur cette version Limousine dotée de l’option « Pack Confort arrière Plus » qui autorise une position plus allongée. Quand on mesure 1,80 m.

A priori, rien de bien nouveau, y compris par rapport à la génération W220 apparue en 2012 qui inaugurait déjà tous ces équipements, de même que la position « couchette » de la place de droite, obtenue d’une pression sur un bouton, le siège passager avant s’avançant alors à fond en déployant un repose-pied arrière.

On trouve toutefois deux nouvelles télécommandes amovibles actionnant la climatisation et les stores, alors que les écrans sont dotés de caméras HD pour les visioconférences. Par ailleurs, les applications en constante expansion incluent désormais des plateformes de streaming vidéo telles que Disney +. Enfin, la Classe S peut recevoir des ceintures de sécurité chauffantes, ou des airbags frontaux arrière et genoux passager avant, qui portent leur nombre total à… 15 !

En version hybride rechargeable, le coffre perd 165 litres. Les 345 restants peuvent paraître justes, surtout comparés aux 525 litres de la BMW Série 7 PHEV qui a eu la judicieuse idée de loger sa batterie sous l’habitacle, comme l’I7 100 % électrique.
En version hybride rechargeable, le coffre perd 165 litres. Les 345 restants peuvent paraître justes, surtout comparés aux 525 litres de la BMW Série 7 PHEV qui a eu la judicieuse idée de loger sa batterie sous l’habitacle, comme l’I7 100 % électrique.

Les coûts d’acquisition apparaissent toujours plus élitistes, d’autant que les malus sont copieux. Comptez au minimum 119 600 € pour un 350d à moteur 6 cylindres diesel microhybride, dont les émissions de CO2 et la masse lui valent 22 622 € de malus, 138 150 € pour l’hybride rechargeable 450e de 435 ch cumulés, et jusqu’à 162 300 € pour notre 580e de 585 ch à empattement long (+ 4 000 €) en finition AMG Line. Si vous pensez échapper à toute taxe grâce à l’hybridation rechargeable, c’est raté : en raison de son poids en ordre de marché de 2 515 kg, la belle écolo reçoit une pénalité de 17 480 €. Ce qui ne va pas nous empêcher de l’essayer : après tout, la clientèle a sûrement des solutions fiscales pour éviter la sanction.

 

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Chiffres clés *

  • Longueur : 5,20 m
  • Largeur : 1,92 m
  • Hauteur : 1,50 m
  • Nombre de places : 5 places
  • Volume du coffre : 345 l / NC
  • Boite de vitesse : Auto. à 9 rapports
  • Carburant : Hybride essence électrique
  • Taux d'émission de CO2 : NC
  • Date de commercialisation du modèle : Septembre 2020

* A titre d'exemple pour la version VIII 3.0 580 E HYBRIDE EQ 4-MATIC AMG LINE 9G-TRONIC.

Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.

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