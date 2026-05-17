Voici pourquoi il faut être riche et menacé pour avoir un V12 en Mercedes Classe S
La Mercedes Classe S Guard ne se vend pas comme une simple berline de prestige : la marque enquête sur chaque acheteur avant d’accepter une commande. Blindage, vitrages pare-balles et V12 exclusif transforment cette limousine en bunker roulant réservé à une poignée de privilégiés. Même les États-Unis et la Chine sont exclus du programme, preuve qu’acheter cette Classe S relève presque de la diplomatie internationale.
La Mercedes Classe S blindée n’est manifestement plus une simple voiture de chef d’entreprise pressé entre deux conseils d’administration. Désormais, pour acheter la version S680 Guard, il faut presque passer un entretien d’embauche façon agence gouvernementale. Et non, votre seul argument « j’aime les V12 et les vitres épaisses » ne suffira pas.
Mercedes vient de dévoiler cette limousine capable d’encaisser des tirs grâce à ses vitrages balistiques et sa carrosserie renforcée. Mais la marque allemande filtre sévèrement les clients. Les États-Unis et la Chine ? Refusés d’office. Les pays sous embargo également. Avant même d’évoquer le moindre devis, Stuttgart mène une enquête sur l’acheteur. Ambiance très rassurante, ou légèrement inquiétante selon votre goût pour les thrillers politiques. Une fois accepté dans ce club plus fermé qu’une forteresse, tout devient personnalisable. La Classe S peut rester discrète, presque bourgeoise, ou se transformer en véritable voiture d’autorité avec gyrophares et équipements spéciaux. Mercedes reste volontairement floue sur les détails techniques, comme si James Bond risquait de lire la brochure.
L’unique Classe S V12
Sous le capot, le V12 survit seulement dans cette version blindée. Une anomalie mécanique délicieusement absurde à l’heure où tout le monde parle batteries et neutralité carbone. Quant au tarif, Mercedes refuse d’en parler. Une voiture si confidentielle que les informations les plus basiques sont refusées au grand public.
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