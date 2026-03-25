Pourquoi la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S ne sera pas aussi luxueuse en Europe qu’ailleurs

Il y a les Mercedes, les Mercedes-AMG sportives et les Mercedes-Maybach dont la vocation est d’offrir le meilleur du luxe automobile. Malgré l’échec de Maybach en tant que marque à part entière au début du siècle, le constructeur allemand tient à proposer sa « griffe » de très grand luxe. Elle consiste désormais à rhabiller les modèles les plus haut de gamme de Mercedes-Benz, avec un style extérieur légèrement modifié et une finition intérieure encore améliorée.

Dans cet univers de Mercedes-Maybach, voilà donc la Classe S restylée. L’auto repose sur la même base technique que la Mercedes Classe S dévoilée il y a quelques semaines, avec son interface numérique améliorée, ses aides à la conduite plus sophistiquée et sa face avant différente. Sans surprise, sa calandre devient encore plus ostentatoire dans cette variante « Mercedes-Maybach » et se veut inspirée de celle des Maybach de la première moitié du 20ème siècle, avec des stries verticales (mais tout de même la petite étoile Mercedes sur le haut du capot).

Des places arrière luxuriantes

Tout l’habitacle a droit à des habillages spécifiques, encore plus luxueux que ceux de la Mercedes Classe S normale (qui peut pourtant aller déjà très loin en la matière).

Utilisant uniquement le châssis long de la Classe S (également disponible de son côté dans une configuration plus courte), elle laisse tomber la cinquième place centrale pour n’emporter que deux places arrière idéalement taillées pour offrir aux passagers des voyages extraordinairement confortables. La console centrale de ces places arrière peut évidemment accueillir des flûtes de champagne (plaquées d’argent).

Un V12, mais uniquement en dehors de l’Europe

Côté motorisations, il est à noter que les clients européens de l’auto seront discriminés : alors que les Américains ou ceux du Moyen-Orient auront droit au V12 biturbo de 6,0 litres toujours disponible sous le capot du modèle, ceux du Vieux Continent devront se contenter du V8 biturbo de la variante 580 avec « seulement » 537 chevaux là où le V12 atteint 612 chevaux.

Mais rassurez-vous si l’idée de vous contenter de moins de cylindres dans votre limousine Mercedes-Maybach vous paraît insupportable : le constructeur allemand a récemment annoncé que, après son revirement stratégique visant à investir davantage que prévu sur la technologie thermique, le V12 pourrait lui aussi passer la norme Euro7 bientôt en vigueur sur le marché européen. Il est donc fort probable que dans un second temps, ce moteur devienne disponible aussi au catalogue de la Mercedes-Maybach Classe S chez nous. Pour l’instant, on ne connaît pas le prix français.