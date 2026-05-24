La concurrence : plutôt allemande...

Face aux Classe S W223 hybrides (à partir de 138150 €), la concurrence allemande réplique avec deux stratégies distinctes en hybride rechargeable. BMW est le rival le plus féroce avec sa Série 7, forcément longue avec 5,39 m, mais au style lourd : la marque propose la 750e xDrive (489 ch) dès 136 350 € et la "sportive" M760e xDrive (571 ch) à partir de 161 700 €. Ces versions tutoient les 90 km d'autonomie électrique, pour des tarifs légèrement inférieurs à ceux de la Mercedes. De son côté, l'Audi l'A8 60 TFSI e (462 ch) ne propose plus que des modèles courts en stock. Bien que confortable, sa batterie plus petite limite son autonomie électrique à une cinquantaine de kilomètres, et elle fait l'impasse sur la recharge rapide DC.

A retenir : toujours la reine....

Les réfractaires aux SUV seront conquis par cette Classe S, du moins ceux qui ne sont pas contre les écrans... Toujours plus majestueuse, confortable, technologique, et capable en hybride de rouler longtemps en électrique puis de donner des sensations une fois son 6-cylindres essence en action, elle invite au voyage, surtout dans cette version limousine riche en options. A ce sujet, dommage que seuls les diesels puissent recevoir la nouvelle suspension connectée. Encore faut-il pouvoir se la payer, et accepter les copieuses taxes, y compris avec cette électrification poussée qui a pour contrepartie un volume de coffre en berne.

Caradisiac a aimé

Equipement

Technologie

Habitabilité

Autonomie électrique

Performances en 580e

Musicalité

Caradisiac n'a pas aimé :

Freinage de la version hybride

Manque de feeling de la direction

Tarifs

Malus

Coffre en hybride