4. Mercedes Classe S 2026 : la concurrence, le bilan global, tous les tarifs
La concurrence : plutôt allemande...
Face aux Classe S W223 hybrides (à partir de 138150 €), la concurrence allemande réplique avec deux stratégies distinctes en hybride rechargeable. BMW est le rival le plus féroce avec sa Série 7, forcément longue avec 5,39 m, mais au style lourd : la marque propose la 750e xDrive (489 ch) dès 136 350 € et la "sportive" M760e xDrive (571 ch) à partir de 161 700 €. Ces versions tutoient les 90 km d'autonomie électrique, pour des tarifs légèrement inférieurs à ceux de la Mercedes. De son côté, l'Audi l'A8 60 TFSI e (462 ch) ne propose plus que des modèles courts en stock. Bien que confortable, sa batterie plus petite limite son autonomie électrique à une cinquantaine de kilomètres, et elle fait l'impasse sur la recharge rapide DC.
A retenir : toujours la reine....
Les réfractaires aux SUV seront conquis par cette Classe S, du moins ceux qui ne sont pas contre les écrans... Toujours plus majestueuse, confortable, technologique, et capable en hybride de rouler longtemps en électrique puis de donner des sensations une fois son 6-cylindres essence en action, elle invite au voyage, surtout dans cette version limousine riche en options. A ce sujet, dommage que seuls les diesels puissent recevoir la nouvelle suspension connectée. Encore faut-il pouvoir se la payer, et accepter les copieuses taxes, y compris avec cette électrification poussée qui a pour contrepartie un volume de coffre en berne.
Caradisiac a aimé
- Equipement
- Technologie
- Habitabilité
- Autonomie électrique
- Performances en 580e
- Musicalité
Caradisiac n'a pas aimé :
- Freinage de la version hybride
- Manque de feeling de la direction
- Tarifs
- Malus
- Coffre en hybride
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|VIII 3.0 350 D 4-MATIC EXECUTIVE LINE 9G-TRONIC
|162 (wltp)
|119 600 €
|€
|VIII 3.0 450 D 4-MATIC EXECUTIVE LINE 9G-TRONIC
|163 (wltp)
|127 100 €
|€
|VIII 3.0 350 D 4-MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
|162 (wltp)
|127 150 €
|€
|VIII 3.0 450 D 4-MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
|163 (wltp)
|134 150 €
|€
|VIII 3.0 450 E HYBRIDE EQ EXECUTIVE LINE 9G-TRONIC
|50 (wltp)
|138 150 €
|€
|VIII 3.0 450 E HYBRIDE EQ AMG LINE 9G-TRONIC
|50 (wltp)
|145 200 €
|€
|VIII 3.0 580 E HYBRIDE EQ 4-MATIC EXECUTIVE LINE 9G-TRONIC
|60 (wltp)
|151 250 €
|€
|VIII 3.0 580 E HYBRIDE EQ 4-MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
|60 (wltp)
|158 300 €
|€
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