De série, la finition d’entrée de gamme Executive Line offre déjà Jantes alliage 19", éclairage d’ambiance, sellerie cuir noir, Inserts décoratifs en bois de chêne, volant multifonction en cuir Nappa, système audio numérique DAB, connexion Bluetooth, module de communication 5G, 6 ports USB-C à charge rapide, accoudoirs centraux avant/arrière, sièges avant électriques à mémoire + chauffants + appuie-tête confort et coussins, climatisation automatique, fermeture des portes assistée électriquement, accès mains libres, fermeture de malle de coffre à distance, rétroviseurs intérieur et extérieur conducteur à commutation jour/nuit automatique, système multimédia MBUX incluant les trois écrans, l’intégration smartphone Android Auto et Apple CarPlay, la navigation native Android, système de charge sans fil pour appareils mobiles à l’avant.

Pour 7 550 € supplémentaires, la finition AMG Line ajoute bien entendu le kit carrosserie et des jantes spécifiques.

Sans surprise, les équipements qui font la particularité de notre modèle d’essai sont optionnels, notamment l’ambiance lounge arrière à 6 750 € avec la fonction massages, les stores pare-soleil électrique, les approche ceintures et airbags de ceintures de sécurité, ou encore les réglages électriques de la banquette avec position couchette à droite.

Le point techno : la suspension pneumatique E-Active Body Control… Uniquement disponible avec les motorisations diesel, la suspension pneumatique optionnelle E-Body Control analyse la conduite 1 000 fois par seconde pour ajuster l’amortissement et le correcteur de niveau séparément sur chaque roue. Mieux, grâce à la mise en réseau avec d’autres usagers de la route (Car2X), la voiture se renseigne, par exemple, sur la présence de trous ou de ralentisseurs pour préparer l’amortissement en conséquence. Enfin, le système peut relever à titre préventif la carrosserie en cas de collision latérale imminente pour dévier la force de l’impact vers la structure plus solide, notamment la partie inférieure du véhicule. Bémol de cette suspension, le prix : 7 800 €