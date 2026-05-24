3. L’équipement de la Mercedes Classe S 2026 : pléthorique, mais avec des options quand même !
De série, la finition d’entrée de gamme Executive Line offre déjà Jantes alliage 19", éclairage d’ambiance, sellerie cuir noir, Inserts décoratifs en bois de chêne, volant multifonction en cuir Nappa, système audio numérique DAB, connexion Bluetooth, module de communication 5G, 6 ports USB-C à charge rapide, accoudoirs centraux avant/arrière, sièges avant électriques à mémoire + chauffants + appuie-tête confort et coussins, climatisation automatique, fermeture des portes assistée électriquement, accès mains libres, fermeture de malle de coffre à distance, rétroviseurs intérieur et extérieur conducteur à commutation jour/nuit automatique, système multimédia MBUX incluant les trois écrans, l’intégration smartphone Android Auto et Apple CarPlay, la navigation native Android, système de charge sans fil pour appareils mobiles à l’avant.
Pour 7 550 € supplémentaires, la finition AMG Line ajoute bien entendu le kit carrosserie et des jantes spécifiques.
Sans surprise, les équipements qui font la particularité de notre modèle d’essai sont optionnels, notamment l’ambiance lounge arrière à 6 750 € avec la fonction massages, les stores pare-soleil électrique, les approche ceintures et airbags de ceintures de sécurité, ou encore les réglages électriques de la banquette avec position couchette à droite.
Le point techno : la suspension pneumatique E-Active Body Control…
Uniquement disponible avec les motorisations diesel, la suspension pneumatique optionnelle E-Body Control analyse la conduite 1 000 fois par seconde pour ajuster l’amortissement et le correcteur de niveau séparément sur chaque roue. Mieux, grâce à la mise en réseau avec d’autres usagers de la route (Car2X), la voiture se renseigne, par exemple, sur la présence de trous ou de ralentisseurs pour préparer l’amortissement en conséquence. Enfin, le système peut relever à titre préventif la carrosserie en cas de collision latérale imminente pour dévier la force de l’impact vers la structure plus solide, notamment la partie inférieure du véhicule. Bémol de cette suspension, le prix : 7 800 €
Equipements et options
Version : VIII LIMOUSINE 3.0 580 E HYBRIDE EQ 4-MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
Equipements de sécurité
ABS
Airbags conducteur et passager AV
Airbags rideaux
Airbags genoux conducteur et passager
Désactivation automatique de l'airbag passager AV
Limiteur de vitesse
Airbag central
Système de contrôle de la pression des pneus
Alerte de limitation de vitesse
Airbags latéraux pour le conducteur et le passager
Trousse de secours
Antipatinage (ASR)
Equipements de confort
Filets à bagages dans le coffre
Sièges AV chauffants
Climatisation automatique THERMOTRONIC
Sièges AR chauffants
Connexion Bluetooth pour téléphone portable
Volant Sport multifonction en cuir Nappa
Pack Compartiment de chargement
Radio digitale
Rétroviseurs intérieur et extérieur côté conducteur à commutation jour/nuit automatique
Chauffage de Siège Plus à l'AV
Vitres AR et lunette AR en verre teinté foncé
Ecran central OLED
Verrouillage centralisée
Service Connecté : Navigation MBUX
Service connecté : Réalité augmentée pour la navigation MBUX
Console centrale avec insert décoratif en bois et double porte-gobelet éclairé
Accoudoir AR avec double porte-gobelet escamotable et smartphone
Filet au plancher passager
Fixations i-Size pour siège enfant
Banquette AR fixe avec appuie-tête réglables et escamotables
Esthétique / Carrosserie
Filets à bagages dans le coffre
Trappe à skis
Peinture métallisée
Jantes alliage aérodynamiques AMG 19" à 5 doubles branches en finition gris tantale / naturel
Autres équipements
ESP
Prise 12 V dans le coffre
Pack Mémoires
Appuis-tête confort à l'AV
Sonorité Sport du moteur
Ciel de pavillon en tissu noir
HANDS-FREE ACCESS
Système d'appel d'urgence
Jupes latérales spécifique AMG
AMG Line
MAGIC VISION CONTROL
Assistant de stabilisation en cas de vent latéral
Pédalier AMG en acier inoxydable brossé avec picots en caoutchouc
Soutien lombaire à 4 réglages
Manuel d'utilisation en français
PRE-SAFE Impulse latéral
Gilet de sécurité pour le conducteur
ATTENTION ASSIST
Chargeur en courant alternatif (AC) 11 kW
Fermeture assistée du coffre
PRE-SAFE Impulse
Eclairage d'ambiance avec projection du logo de la marque
DIGITAL LIGHT
Roues AR directrices
ENERGIZING AIR CONTROL
Chargeur en courant continu (DC) 60 kW
Réservoir de carburant de 67 l
TIREFIT
Poignées de porte affleurantes
Tapis de sol AMG
Pack Protection antivol GUARD 360°
Enjoliveurs de sortie d’échappement chromés, intégrés à la jupe AR
Jupe AV AMG avec bordure centrale inférieure, grandes prises d'air et ailettes chromées
Boîte de vitesses automatique 9G-TRONIC
Fermeture assistée
Module de communication (5G) pour l'utilisation des services Connectés
Service connecté : standard
Service connecté : MB.DRIVE ASSIST
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST
Service connecté : Divertissement MBUX, 3 ans
Service connecté : Apple CarPlay
Service connecté : Android Auto
Service Connecté : Live Traffic Information MBUX
Assistant d'angle mort
Assistant de franchissement de ligne
Service connecté : Assistant de signalisation routière
Freinage d'urgence assisté
Fonction d'Arrêt d'urgence
Fonction directionnelle pour les manoeuvres d'évitement
Avertisseur de sortie
Assistant de manoeuvre
Caméra de recul
Assistant d'angle mort plus
Système multimédia MBUX
Service connecté : Fonctionnalités élargies MBUX
Service Connecté : Intégration Smartphone
Pack Advanced avec services connectés
Superscreen MBUX
Service connecté : Pre-installation pour clé digitale sur smartphone
Verre feuilleté anti-effraction GUARD 360° avec isolation thermique et accoustique
Calandre avec contour éclairé
Eclairage d’ambiance Plus
Inserts décoratifs en bois de chêne anthracite à pores ouverts
Pack USB Plus
Détection de présence de personne
Baguettes de seuils de portes AV noires éclairées avec monogramme "Mercedes Benz"
Système de charge sans fil pour appareils mobiles à l'AV, lot de 2 unités
Service connecté : Pré-équipement pour éclairage d'ambiance actif
Service connecté : Services à distance et services de recharge Plus
Câble de charge pour boîtier mural et borne de recharge publique - jusqu'à 22 kW - 7 mètres
Suspension AIRMATIC avec régulation intelligente de l'amortissement et services connectés
KEYLESS-GO avec poignées de porte affleurantes et service connecté
Système de freinage avec disques de frein de plus grandes dimensions
Calandre avec ldes motifs d'étoiles chromées tridimensionnelles
Prise 12 V dans l’espace jambes du passager avant
Pare-soleil
Direction de l’essieu AR avec adaptation de l'angle de braquage de 4,5°
Avertissement de panneau stop et de feu de circulation
Fonction d'arrêt d'urgence avec changement de voie
Fonction d'évitement Plus
Programmes de conduite DYNAMIC SELECT : Confort, Eco, Sport et Individual)
Protection piétons
Système PRE-SAFE avec son PRE-SAFE
Triangle de signalisation
Jupe AR spécifique AMG avec élément décoratif chromé
Pare-chocs AV spécifique AMG avec prises d'air sportives et éléments décoratifs chromés
Profils lumineux de l'éclairage d'ambiance « Racing Yellow » et « Racing Orange »
Options disponibles
-
Kit carrosserie AMG:
0 €
-
Volant chauffant:
150 €
-
Tapis de sol en velours:
0 €
-
Protection anti-encastrement du soubassement moteur:
200 €
-
Pare-brise chauffant:
700 €
-
Verrouillage séparé du couvercle de coffre:
100 €
-
Suppression du monogramme sur le coffre:
0 €
-
Clé du véhicule dans le ton noir brillant avec cadre enjoliveur en chrome brillant:
150 €
-
Compartiment réfrigéré à l'AR:
1400 €
-
Tuner TV:
1900 €
-
Volant multifonctions en cuir et bois:
1000 €
-
Ciel de pavillon en tissu beige macchiato:
0 €
-
Pneus avec réduction de bruit:
0 €
-
Suppression des vitres teintées foncées:
0 €
-
Pneumatiques toutes saisons:
0 €
-
Système d'avertissement de perte de pression des pneus:
0 €
-
Condamnation supplémentaire du couvercle de coffre:
250 €
-
DIGITAL LIGHT:
0 €
-
Stores pare-soleil électriques à l'AR (portières):
550 €
-
Tapis de sol avec bordure dans un ton contrasté:
0 €
-
Affichage 3D conducteur:
0 €
-
Eclairage d'ambiance actif:
1050 €
-
Sièges AR à réglage électrique incluant fonction mémoire:
1900 €
-
Volant multifonctions en cuir Nappa:
0 €
-
Inserts décoratifs en peuplier noir brillant:
550 €
-
Personnalisation sonore:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection de lignes:
0 €
-
Pré-équipement pour fonction de projection de symboles:
0 €
-
Prééquipement pour fonction de projection d'animations:
0 €
-
Télécommande radio:
0 €
-
Passage de roue plus large pour jantes AMG:
0 €
-
Inserts décoratifs MANUFAKTUR en noyer marron à pores ouverts à fines lignes aluminium:
3850 €
-
Toit ouvrant panoramique:
2000 €
-
Ciel de pavillon en microfibre MICROCUT noir:
0 €
-
Avertisseur sonore pour les piétons:
0 €
-
Pneus été:
0 €
-
Système de divertissement AR haut de gamme MBUX:
4550 €
-
Ciel de pavillon en microfibre MICROCUT beige macchiato:
0 €
-
Peinture Blanc opale brillant MANUFAKTUR:
1300 €
-
Volant MANUFAKTUR en cuir Nappa:
0 €
-
Tapis de sol à poils longs MANUFAKTUR avec inscription AMG brodée:
0 €
-
Suppression du volant MANUFAKTUR:
0 €
-
Pneus sport:
400 €
-
Suppression ceinture de sécurité colorée:
0 €
-
Bâton de fanion à gauche:
1150 €
-
Bâton de fanion à droite:
1150 €
-
Ciel de pavillon en cuir Nappa beige macchiato MANUFAKTUR:
0 €
-
Document COC pour norme EU6:
0 €
-
Casque sans fil (2 unités):
0 €
-
Chauffage de siège AR Plus:
0 €
-
Tapis de sol à poils longs MANUFAKTUR avec étoile Mercedes brodée:
0 €
-
Service connecté : MB.DRIVE PARKING ASSIST 360:
1000 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec prééquipement pour détection de collision:
550 €
-
Alarme antivol et antieffraction avec armement passif:
0 €
-
Assistant de feux de route adaptatifs Plus:
0 €
-
Service connecté : Assistant de changement de voie:
0 €
-
Service connecté : Assistant de régulation de distance DISTRONIC:
0 €
-
Service connecté : Assistant directionnel:
0 €
-
Service connecté : PARKTRONIC:
0 €
-
Service connecté : Assistant de stationnement:
0 €
-
Service connecté : Caméras panoramiques:
0 €
-
Service connecté : MB.DRIVE Standard:
0 €
-
Service connecté : Fonction de détection des panneaux de stop et des feux:
0 €
-
Inserts décoratifs mélange tissu et métal argent brillant:
550 €
-
Service connecté : ENERGIZING COMFORT:
250 €
-
Service connecté : Dashcam MBUX:
0 €
-
Service connecté : Adaptation de la vitesse basée sur un itinéraire:
0 €
-
Service connecté : MB.CHARGE Public Stations:
0 €
-
Protection antivol renforcée:
150 €
-
Système de paiement pour le péage:
0 €
-
Eclairage de proximité avec projection d'une mise en scène lumineuse et du monogramme Mercedes-Benz:
250 €
-
Suppression de KEYLESS-GO avec poignées de porte affleurantes:
0 €
-
Suppression du toit ouvrant panoramique:
0 €
-
Pré-équipement pour porte-fanion à gauche:
1200 €
-
Pré-équipement pour porte-fanion à droite:
1200 €
-
Garniture ARTICO - Gris tempête / noir:
0 €
-
Garniture Cuir - Noir:
0 €
-
Garniture - Cuir Marron Hêtre / Noir:
450 €
-
Garniture Cuir - Beige macchiato / gris magma:
450 €
-
Garniture Cuir Nappa - Noir:
2300 €
-
Garniture Cuir Nappa - Noir - AMG Line Plus:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa - Marron hêtre / noir:
2700 €
-
Garniture Cuir Nappa - Beige macchiato / gris magma:
2700 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Bleu mystique / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Vert d'ombre / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Gris rosé / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Brun clair / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Vert citron / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Brun toundra / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Marron châtain / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Rouge bengale / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Jaune curcuma / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Rouge titien / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Jaune course / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Blanc porcelaine / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Brun selle / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Brun espresso / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Brun armagnac / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Gris titane perle / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Gris cristal / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Vert sapin / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Jaune tournesol / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Rouge classique / noi:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Beige sable / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Brun amaretto / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Rouge mystique / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Beige savane / noir:
16500 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - Noir:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - Beige macchiato / gris magma:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Blanc intense / noir:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Jaune maïs / noir:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Rouge carmin / noir:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Vert d'eau / noir:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Bleu yatch / noir:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - MANUFAKTUR - Tabac / noir:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - Marron hêtre / noir:
0 €
-
Garniture Cuir Nappa Exclusif - Noir - AMG Line Plus:
0 €
-
Sièges AV à réglage électrique avec fonction mémoire:
0 €
-
Sièges multicontours actifs avec fonction de massage Pro à l'AV:
2400 €
-
Store pare-soleil électrique à l'AR (lunette):
800 €
-
Système de paiement pour le péage:
250 €
-
Inserts décoratifs en bois ambré marron à pores ouverts avec motif à chevron:
550 €
-
Calandre en chrome noir:
0 €
-
Coussin additionnel MANUFAKTUR avec étoile Mercedes brodée:
0 €
-
Inserts décoratifs MANUFAKTUR en finition laquée noire avec lignes fluides:
1600 €
-
Baguettes de seuils de portes éclairées avec monogramme "Mercedes-Benz" et cache interchangeable:
0 €
-
Liseuses LED à l'AR côtés gauche + droit:
0 €
-
Système de sonorisation Burmester 3D-Surround:
0 €
-
Système de sonorisation haut de gamme Burmester 4D-Surround:
6550 €
-
Télécommande MBUX à l'AR:
0 €
-
Capteurs pour alarme antivol:
0 €
-
Fonction de protection visuelle de l'écran du passager:
0 €
-
Pré-équipement pour radio numérique:
0 €
-
Service connecté : services à distance:
0 €
-
Câble de charge pour prise secteur - jusqu'à 1,8 kW - 5 mètres:
0 €
-
Service Connecté : Roues arrière directrices:
750 €
-
Jantes alliage 20" multibranches en finition noir mat / naturel brillant:
2350 €
-
Jantes alliage 19" à 5 branches en finition brillante:
0 €
-
Jantes alliage 19" à 5 doubles branches en finition argent vanadium:
0 €
-
Jantes forgées 20" à 10 doubles branches:
4000 €
-
Jantes alliage aérodynamiques 19" à doubles branches en finition noir brillant:
0 €
-
Jantes alliage aérodynamiques AMG 19" à 5 doubles branches en finition gris tantale / noir brillant:
600 €
-
Jantes alliage AMG 20" à branches en Y en finition gris Himalaya / naturel brillant:
1300 €
-
Jantes alliage AMG 20" à branches en Y en finition noir brillant / naturel brillant:
1650 €
-
Service connecté : Assistant de limitation de vitesse:
0 €
-
Protection pour sirène d'alarme antivol et anti-effraction:
0 €
-
Service connecté : Fonction de redémarrage automatique étendue dans les embouteillages:
0 €
-
Version gouvernementale:
0 €
-
Peintures magno - MANUFAKTUR:
5900 €
-
Peinture Or kalahari métallisé - MANUFAKTUR:
3550 €
-
Peinture Noir scintillant - MANUFAKTUR:
7600 €
-
Peinture Vert argent métallisé:
0 €
-
Peinture Marron velours métallisé:
0 €
-
Peinture Rouge patagonie métallisé - MANUFAKTUR:
1300 €
-
Peintures métallisées Vert Emeraude:
0 €
-
Peintures métallisées Gris Graphite:
0 €
-
Peintures métallisées Argent High-Tech:
0 €
-
Peintures métallisées Bleu Nautique:
0 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Bleu des Mers du Sud:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Marron Citrine:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Bleu Cavansite:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Rouge Jacinthe:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Vert Elbaïte:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Bleu Anthracite:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Noir Rubis:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Argent Aragonite:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Marron Dolomite:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Noir Moka:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Vert Périclase:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Bleu Clair Côte d’Azur:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Bleu Foncé Côte d’Azur:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Or Rose:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Gris Clair Teide:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Gris Classique:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Orange Flamme:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Vert Moyen Irlande:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Vert allanite:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Rouge:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Noir chromite:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Blue indigolite:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Marron Rocheuses foncé:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Rouge cornaline:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Violet aurore boréale:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Gris mouette:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Gris moyen Himalaya:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Beige sanidine:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Vert foncé Irlande:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Noir Galaxie:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Gris silex:
11900 €
-
Peintures métallisées - Exclusif MANUFAKTUR Argent:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Sable du désert:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Jaune Yellowstone:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Beige colorado:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Vert classique:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Blue surf:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Blue hanséatique:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Olive foncé:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Vert Mousse Clair:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Bleu Acier:
11900 €
-
Peintures uni - Exclusif MANUFAKTUR Ivoire Clair:
11900 €
-
Peintures métallisées - MANUFAKTUR Bleu Mystique:
3550 €
-
Peintures métallisées - MANUFAKTUR Gris Graphite:
3550 €
-
Peintures métallisées - MANUFAKTUR Vert Olive:
3550 €
-
Peintures uni - MANUFAKTUR Blue Vintage:
3550 €
-
Peintures uni - MANUFAKTUR Gris Silicium:
3550 €
-
Peintures magno - MANUFAKTUR Noir Nocturne:
5900 €
-
Peintures magno - MANUFAKTUR Or Kalahari:
5900 €
-
Peintures uni Noir:
0 €
-
Peintures uni Gris Chaud:
0 €
-
Peintures magno - Exclusif MANUFAKTUR Marron Citrine:
11900 €
-
Peintures magno - Exclusif MANUFAKTUR Gris Sélénite:
11900 €
-
Peintures magno - Exclusif MANUFAKTUR Olive Foncé:
11900 €
-
Peintures magno - Exclusif MANUFAKTUR Orange Cuivre:
11900 €
-
Peintures magno - Exclusif MANUFAKTUR Bleu Brillant:
11900 €
-
Peintures magno - Exclusif MANUFAKTUR Argent High-Tech:
11900 €
-
Peintures magno - Exclusif MANUFAKTUR Vert Moyen Irlande:
11900 €
-
Peintures magno - MANUFAKTUR Blanc Opale:
5900 €
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