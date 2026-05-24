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Mercedes Classe S 8

Essai

Nouvelle Mercedes Classe S : Techno Parade !

Dans Nouveautés / Restyling

Alan Froli

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5. Les notes de la Mercedes Classe S 580 hybride 2026

 

Nouvelle Mercedes Classe S : Techno Parade !

La Mercedes Classe S 580e Limousine AMG Line (585 ch cumulés, à partir de 162 300 €) est évaluée dans la catégorie des grandes routières hybrides de plus de 500 ch, qui comprend également :

-BMW Série 7 M760e (à partir de 161 700 €)

Mercedes Classe S 580e Limousine AMG Line
Budget
  • 5.38
  • 5.38
  • 5.38
  • 5.38
  • 5.38
 
Pratique
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Rapport prix/équipements
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
  • 8.83
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14,4 /20
Explication des critères de notation
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