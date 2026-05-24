6. La fiche technique de la Mercedes Classe S580 Limousine
Les chiffres clés
|Mercedes Classe S 8 VIII 3.0 580 E HYBRIDE EQ 4-MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
|Généralités
|Finition
|AMG LINE
|Date de commercialisation
|30/01/2026
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|5,20 m
|Largeur sans rétros
|1,92 m
|Hauteur
|1,50 m
|Empattement
|3,10 m
|Volume de coffre mini
|345 L
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|2 495 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Hybride essence électrique
|Moteur
|6 cylindres , 24 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|2 999 cm3
|Puissance
|585 ch
|Couple cumulé
|560 Nm à 2 200 trs/min
|Capacité batterie
|21,96 nets kWh
|Type batterie
|pas d'information
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|9
|Roues motrices
|4x4
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|250 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|4.4 s
|Volume du réservoir
|67 L
|Emissions de CO2
|60 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|17480
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