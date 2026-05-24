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Mercedes Classe S 8

Essai

Nouvelle Mercedes Classe S : Techno Parade !

Dans Nouveautés / Restyling

Alan Froli

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6. La fiche technique de la Mercedes Classe S580 Limousine

 

Nouvelle Mercedes Classe S : Techno Parade !

Les chiffres clés

Mercedes Classe S 8 VIII 3.0 580 E HYBRIDE EQ 4-MATIC AMG LINE 9G-TRONIC
Généralités  
Finition AMG LINE
Date de commercialisation 30/01/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 5,20 m
Largeur sans rétros 1,92 m
Hauteur 1,50 m
Empattement 3,10 m
Volume de coffre mini 345 L
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 495 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Moteur 6 cylindres , 24 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 2 999 cm3
Puissance 585 ch
Couple cumulé 560 Nm à 2 200 trs/min
Capacité batterie 21,96 nets kWh
Type batterie pas d'information
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 9
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 250 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 4.4 s
Volume du réservoir 67 L
Emissions de CO2 60 g/km (wltp)
Bonus malus max 17480
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