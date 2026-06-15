Comme toutes les Classe S, la version Guard profite d’un profond restylage en cette année 2026, histoire d’attirer les grandes fortunes qui ne sont pas tranquilles en sortant de chez elles. On retrouve les nouveaux blocs optiques à signature lumineuse en étoiles ainsi que la calandre assortie, mais aussi l’inédite planche de bord dotée des écrans de dernière génération, y compris côté passager. D’emblée, on remarque que l’on n’a pas affaire à une Mercedes classique…

Déjà parce que les emblèmes des ailes témoignent de la présence d’un V12, fort de 612 ch et 830 Nm de couple grâce à deux turbos. Ensuite parce que les Michelin Primacy 4 adoptent des flancs hauts et tendus en même temps qu’un marquage inhabituel puisqu’entièrement métrique avec 255 mm de large, 720 mm pour le diamètre extérieur du pneu et 490 mm pour celui de la jante (soit un peu plus de 19 pouces). Des gommes capables de supporter des charges lourdes mais aussi de rouler à plat.

Et charges lourdes, c’est peu dire : en fonction de la configuration, cette bonne étoile de Stuttgart oscille entre 4,2 et 4,5 tonnes. Permis poids lourd exigé ! À elle seule, une porte arrière accuse 250 kg sur la balance. Des ouvrants à l’épreuve des balles bien sûr… Et pas du petit plomb : avec son niveau de protection « VR10 », la Guard ne protège pas seulement contre les armes de poing ou les fusils de précision, mais aussi contre des munitions militaires perforantes, notamment de mitrailleuses lourdes ou de fusils d’assaut type Kalachnikov AK-47.

Composées d’un feuilletage multicouche de verre et de polycarbonate pour empêcher les éclats de pénétrer dans l’habitacle, les vitres latérales de la Classe S Guard mesurent environ 10 cm d’épaisseur et pèsent chacune 55 kg, le pare-brise atteignant entre 80 et 100 kg. Pour autant, l’espace intérieur est en partie préservé, la voiture s’élargissant de 3,5 cm environ pour atteindre 1,95 m hors rétroviseurs. La carrosserie allongée étant imposée (5,30 m d’un bout à l’autre), les places arrière permettent de s’étendre sans retenue, surtout à droite où l’on peut avancer le siège passager au maximum et disposer d’un repose-jambes extensible.

Avec un tel niveau de protection et de confort, le V12 n’est pas à la fête malgré sa puissance de supercar : pied au plancher, le 0 à 100 km/h nécessite tout de même 8s3, alors que la vitesse maxi n’excède pas 210 km/h (limitée électroniquement à cause du poids et de la résistance des pneus). Mieux vaudra donc disposer d’un as du volant puisqu’une simple Volkswagen Golf de 150 ch suit ce rythme. Face à cet embonpoint, le bloc 6.0 a tendance à noyer son chagrin dans l’essence puisque même lors des cycles d’homologation, plutôt cool, il réclame 18 l/100 km tout en rejetant 411 g/km de CO2. Dans le domaine, il y a encore des progrès à faire. Cela dit, on imagine mal un lourd système hybride ou électrique en lieu et place…