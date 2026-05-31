Deuxième ville de l’île de Majorque, aux Baléares, baignée a minima par 300 jours de soleil par an, Manacor est renommée pour son architecture médiévale, pour ses grottes que l’on visite en barque ainsi que pour la fabrication de perles artificielles.

Cette cité espagnole de 50 000 âmes est aussi connue pour produire parfois d’authentiques perles rares..., à l’image de Rafael Nadal, le plus illustre de ses administrés. C'est en effet ici qu'est né et qu'a fait ses armes le champion de tennis.

On connait la suite de l'histoire. L'enfant du pays est devenu une légende de la petite balle jaune. Il s'est forgé en 20 ans l'un des plus beaux palmarès du tennis avec 92 titres ATP au compteur, dont un record absolu de 14 victoires à Roland-Garros, terre battue ocre devenue à jamais son jardin.

L'humilité pour devise

L'an dernier, « El Matador » a fait valoir ses droits à la retraite et quitté le circuit pro pour retrouver durablement sa ville natale, où vit sa famille et où il a fondé un musée et une académie de tennis. Tout au long de sa carrière, Manacor n'a d'ailleurs jamais cessé d'incarner le refuge préféré de ce garçon affable mais pudique, peu adepte du Star System.

« Je ne vis pas dans une bulle, je vis à Manacor. Quand je reviens des tournois, je retourne à la réalité », avait un jour rétorqué « Rafa » à un média ibérique. Un attachement et une fidélité qui lui ont permis de garder la tête froide, de conserver le sens des valeurs et de faire rimer son train de vie certes peu commun avec humilité et discrétion.

Ainsi, ce fan de voitures, dont la fortune personnelle était récemment estimée à 220 millions de dollars, ne s'est jamais franchement autorisé à piloter, du moins régulièrement, la plupart des bolides acquis ou offerts en marge de ses deux décennies passées sur les courts.

Quelques folies...mais la tête froide

Rafael Nadal a débuté sa collection automobile dès l'obtention de son permis, en 2005, après avoir reçu en cadeau un Mercedes SLK 200 Kompressor pour sa victoire à l'Open de Stuttgart. Ce roadster gris, devant lequel il posait à l'époque au pied du filet, est aujourd'hui l'un des nombreux specimens à trôner secrètement dans son garage.

C'est aussi le cas de son coupé sport AMG GT remporté dix ans plus tard (photo ci-dessus) lors de ce même tournoi allemand. Il faut dire que cette livrée unique, parée d'un colori « jaune tennis », lui avait paru de toute façon trop exhubérante de prime abord... « J'aimerais pouvoir changer la couleur de cette AMG car elle est un peu trop voyante à mon goût », avait ironisé le joueur.

Ne pas étaler sa fortune, ne pas se faire remarquer plus que de raison, y compris sur la route, a été un leitmotiv pour lui. Cela ne l'a pas empêché de craquer au début pour des GT ultimes, à l'image de sa Ferrari 458 Italia de couleur blanche, ou de son Aston Martin DBS qu'il a fini par s'offrir en 2009 (son père lui avait demandé ce qu'il ferait d'une telle voiture dans les rues de Manacor...) à l'âge de 23 ans, alors qu'il avait déjà 4 Roland-Garros, 1 titre à Wimbledon et 1 médaille d'or olympique à son actif.

Très entouré par son clan, par sa femme Xisca, native comme lui de Manacor, par ses parents Ana María et Sebastián qui administrent ses biens, ainsi que par son oncle Toni, son entraîneur de toujours, le métronome Nadal a en réalité porté le plus souvent ses choix sur des véhicules avant tout « pratiques à vivre» au quotidien.

Double gagnant avec Kia

Et sur ce registre, une marque a su visiblement comprendre ses attentes et le conquérir plus que toute autre sur le long terme. Il s'agit pourtant ni de Seat la marque nationale espagnole, ni de Mercedes, ni d'Aston Martin ou de Ferrari... Non, il s'agit de Kia Motors. Le constructeur asiatique a en effet choisi le tennisman pour ambassadeur dès 2004, dès ses premières victoires sur le circuit ATP.

Ce partenariat gagnant-gagnant dure depuis 22 ans. Rien de surprenant dès lors que dans la propriété de l'ex-numéro 1 mondial soient présents plusieurs des modèles emblématiques de l'enseigne coréenne. On y recense notamment un exemplaire du Sportage de quatrième génération sorti en 2016, ainsi qu'une grande berline Kia Stinger, puissant fleuron haut de gamme produit entre 2017 et 2023.

On note également que l'une des premières Kia possédées par « Rafa» fut une compacte Pro Cee'd blanche 1.6 CRDi. Il vendit celle-ci aux enchères en 2012 afin de collecter des fonds au profit de sa fondation à travers laquelle il apporte un soutien aux jeunes défavorisés ou en situation de handicap.

Désormais retiré des courts, homme d'affaires à plein temps et père de famille, papa de deux fils, Rafael Junior et Miquel, l'icône du tennis aime savourer la plupart de ses sorties encore plus silencieusement qu'auparavant, en mode 100 % électrique, entre autres à bord de son SUV Kia EV9 ou du monospace PV5 Passenger.

Autant dire qu'entre le cœur et la raison, entre la passion et la modération, le Majorquin de 40 ans a manifestement trouvé la bonne recette au volant, le bon équilibre. Jeu, set et match, Nadal !