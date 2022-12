Comparatif vidéo - Peugeot e-2008 VS Kia Niro EV : leader en danger

Apparu fin 2019, le 2008 de seconde génération est devenu le SUV urbain préféré des Français devant le Renault Captur. Cette année, il s’en est écoulé aux environs de 40 000 exemplaires, faisant de lui le cinquième véhicule le plus vendu dans l’Hexagone. Même si les chiffres de son rival du jour, le Kia Niro, ne sont pas aussi importants, ceux du SUV coréen ne sont pas ridicules pour autant, car il a réussi à s’imposer pendant plusieurs années comme le modèle de Kia préféré des Français, et ce, malgré un look fade et très passe-partout. Un engouement qui s’explique avant tout par le fait qu’il était disponible en 100% électrique, hybride ou hybride rechargeable.

Si on prend en compte que les véhicules électriques, la suprématie du français dans sa déclinaison e-2008 se confirme en se positionnant dans le Top 10 au niveau national, largement devant donc le Kia, mais aujourd’hui, après six ans de bons et loyaux services, le nouveau Niro EV arrive complètement repensé avec un point commun avec l’ancienne génération : ses trois motorisations.

Mais au-delà de l’aspect technique, la cuvée 2022 du Niro se distingue avant tout par son style radicalement différent du précédent. Ainsi, celui-ci affiche désormais une personnalité beaucoup plus affirmée avec notamment une signature lumineuse travaillée, mais c’est surtout la partie arrière la plus originale avec des feux en forme de boomerang et un montant C pouvant être de couleur distincte reste de la carrosserie (en option à 400 €).

Les lignes du 2008 sont désormais bien connues et elles ont contribué grandement à son succès auprès des automobilistes. Avec ses feux de jour verticaux, sa large calandre couleur carrosserie et son profil frappé de plis de caisse en forme de triangle au niveau des portes avant et arrière, le SUV de Peugeot vieillit plutôt bien, même s’il devrait être restylé l’an prochain.

Dans l’habitacle, on retrouve très aisément cette distinction en matière de design intérieur. Ainsi, à bord du Niro, l’ambiance a bien changé. Il arbore maintenant une planche de bord tout en courbure qui intègre l’instrumentation numérique, qui côtoie un écran multimédia dont la taille varie selon les finitions entre 8 et 10,25 pouces. Elle aussi peut être associée à des compteurs numériques. L’une des particularités réside dans la présence d’un bandeau tactile dénommé « Multi mode touch display » situé sous l’écran entièrement paramétrable qui gère à la fois la climatisation et la navigation en changeant d’affichage et de fonctions. Une excellente idée, car cela permet de limiter le nombre de boutons sur la planche de bord. L’ergonomie est plutôt bonne, même si elle ne fait pas l’unanimité.

Le 2008 met pour sa part en avant son i-cockpit composé toujours de son petit volant, de son instrumentation numérique implantée en position haute - qui demeure toujours unique avec son affichage 3D - et de son écran multimédia 10 pouces légèrement orienté vers le conducteur.

Même si les deux adversaires du jour, essayent de soigner leurs apparences, il faut bien reconnaître que celle du 2008 est plus qualitative. Bien que Kia a travaillé l’aspect visuel de ses plastiques, ceux-ci sont durs et peu agréables au toucher, notamment sur les contre-portes. Un défaut moins présent sur le 2008 avec un grainage plus valorisant.

Aspects pratiques : le Niro logiquement

Avec sa longueur de 4,42 m, soit 12 cm de plus que le 2008, le Niro est logiquement plus pratique. Ainsi, son volume de chargement est plus conséquent (475 litres dont 20 à l’avant contre 405 litres) et son habitabilité arrière est plus généreuse que ce soit au niveau de l’espace aux genoux ou de la largeur habitable. Seul bémol, le seuil de chargement plus élevé, mais cela n’empêche pas le Niro de remporter cette partie. Bon point concernant les deux parties sur les rangements nombreux et bien répartis dans l’habitacle.

Pratique Kia Niro EV Peugeot e-2008 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 13,5 /20 12,5 /20 Explication des critères de notation

Équipement : la prime à la nouveauté

On a en tête que les modèles coréens sont souvent moins chers que la concurrence. Si cette affirmation était vraie il y a quelques années, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Ainsi, en finition haut de gamme Premium, notre Niro EV est facturé 48 090 € alors que le Peugeot e-2008 est vendu en finition GT au prix de 44 950 €. La différence est plus que conséquente (3 140 €) et il faudra piocher logiquement dans le catalogue d’options du 2008 pour essayer de compenser certaines de ses lacunes d’équipement.

Ainsi, en optant pour les sièges chauffants, la navigation connectée, l’accès et le démarrage sans clé, le système de surveillance des angles morts, la conduite semi-autonome de niveau 2 et le chargeur domestique 11 kW, le 2008 revient à 46 520 €. Ce dernier est toujours moins onéreux, mais il faudra faire l’impasse sur certains équipements présents sur le Niro et indisponibles sur le 2008 comme notamment la climatisation automatique bizone, le hayon automatique, la sellerie cuir et les sièges électriques. Le Niro justifie son surcoût.

Rapport prix/équipements Kia Niro EV Peugeot e-2008 Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 15,3 /20 14,7 /20 Explication des critères de notation

Budget – La différence de prix et de bonus décisive

Avec un prix d’achat plus élevé que le 2008, le Niro part avec un désavantage. Cette différence se retrouve que ce soit avec les entrées de gamme ou les versions les plus huppées comme aujourd’hui. Ici, cet écart tarifaire a également des conséquences sur le bonus puisque le 2008 profite du bonus maximal de 6 000 € alors que son rival doit se contenter de 2 000 € en raison de son tarif supérieur à 47 000 €. De quoi accroître le montant final lors de l’achat entre ces deux véhicules. Mais le Niro ne baisse pas les bras, car il dispose d’autres arguments comme sa garantie de 7 ans, 150 000 km alors que le Peugeot 2008 doit se contenter d’une basique de 2 ans, kilométrage illimité. Le Niro profite aussi de la bonne valeur de revente de la marque actuelle tandis que le 2008 surfe pour sa part sur son engouement auprès des automobilistes et profite d’une fiabilité légèrement supérieure.