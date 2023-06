Comparatif vidéo - Kia Niro VS Honda HR-V : quel SUV hybride choisir ?

2. Kia Niro VS Honda HR-V - Sur la route : un Niro plus confortable

À l'heure où rouler "brancher" coûte cher et où le diesel tombe en désuétude, l'hybridation classique demeure une solution intéressante pour rouler à l'économie. Le hic, c'est que cette solution technique apparue il y a plus de vingt-cinq ans au Japon n'est plus vraiment tendance, et le choix apparaît plutôt restreint. Mais Kia y croit encore et la propose sur son nouveau Niro. Si les Renault Captur et Toyota C-HR n'offrent pas tout à fait les mêmes services faute d'aspects pratiques, le Honda HR-V en est un digne concurrent.

Esthétiquement, nos deux belligérants jouent la carte de l'originalité mais dans des styles très différents. Le Niro ose des lignes sophistiquées avec des projecteurs biscornus, des déflecteurs d’air sur les montants d'ailes arrière et des feux placés à la verticale, tandis que le Honda a fait le choix d'un capot à l’horizontale, d'une calandre droite, d'un hayon très incliné, et d'un profil tendu et épuré avec des poignées de portes arrière dissimulées dans les montants.

Aspects pratiques : Niro spacieux contre HR-V astucieux

Si les gabarits sont proches, le Niro est un peu plus long avec 4,42 m d'un pare-chocs à l'autre, contre 4,34 m pour le HR-V, ce qui lui permet de proposer 431 dm3 au niveau du compartiment à bagages, soit 94 litres de plus que le HR-V qui, dans l’absolu, se montrera toujours un peu juste pour les départs en vacances.

Cela posé, le Japonais se révèle plus pratique lors des gros chargements improvisés avec une banquette typiquement Honda : non seulement les assises s'abaissent jusqu'au sol pour permettre de former un plancher plat quand on rabat les dossiers, mais elles peuvent se positionner à la verticale pour embarquer des objets hauts dans l'habitacle.

Le Honda a également le sens de l'accueil avec un bel espace au niveau des genoux et une sellerie moelleuse et bien creusée, du moins aux places latérales, celle du milieu tenant plutôt du rondin de bois. Le Kia permet lui aussi d'étendre ses jambes et se montre plus conciliant avec le cinquième passager grâce à une assise douillette. Mieux, il permet de s'avachir avec des dossiers inclinables. Dommage que ces derniers forment une bosse peu agréable au niveau des lombaires…

Le Coréen met également en avant un mobilier un peu plus soigné et des écrans perfectionnés. L’instrumentation déjà, est plus complète et futuriste que celle du Honda, qui se contente de représenter un basique tachymètre à aiguille, lisible certes mais d’apparence classique voire austère. Et si le système multimédia du Kia réclame un peu de pratique pour se retrouver facilement dans les menus, son format XXL et ses graphismes dans l'air du temps renvoient celui de son rival à l'Âge de Pierre.

Budget : un round serré !

Dans ces versions huppées, nos deux SUV hybrides ne sont pas vraiment donnés, mais plutôt généreux avec, dans les deux cas, l'accès mains libres, la caméra de recul, la clim auto., des jantes alliage 18'', les sièges chauffants, deux écrans, le GPS intégré, la réplication des smartphones ainsi que la conduite autonome de niveau 2, entre autres.

Le Niro Hybride Premium réclame 620 € de plus que le HR-V E:HEV Advance, soit 36 740 € au lieu de 36 120 €, alors qu'il impose un supplément pour des dispositifs de sécurité intéressants comme les surveillants d'angles morts et de trafic en marche arrière (pack à 1 000 €).

Cela posé, le Kia se rattrape avec des équipements d'agrément dignes d'une voiture de luxe, notamment les sièges avant électriques. Surtout, il ajoute sa fameuse garantie de 7 ans ou 150 000 km, contre 3 ans ou 100 000 km chez Honda (5 ans pour le système hybride).

Reste que le Japonais ne se laisse pas faire et oppose une consommation un peu moins élevée "dans la vraie vie", avec moins de 5 l/100 km en ville et sur route grâce à des phases de roulage en tout électrique un peu plus nombreuses, contre 5,5 l/100 km pour le Coréen. Notez que, dans les deux cas, l'appétit dépasse à peine les 7 l/100 km sur voies rapides.

