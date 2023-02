Maxi-fiche fiabilité Kia Sorento 3 : une robustesse Kia du bon

Budget

Achat / Cote :

Le Sorento était monté en gamme avec cette troisième génération et cela s'est ressenti dans ses prix de vente (41 000 € à 54 000 €). Mais, en occasion, avec le désamour pour le diesel, et le manque d'image de ce gros SUV, les cotes se sont adoucies, et on peut faire de bonnes affaires par rapport à la concurrence. Ainsi, le premier prix pour l'unique modèle diesel, est à 18 000 € pour un modèle BVM de 150 000 km environ, et à peine moins cher pour un modèle BVA de 180 000 km (17 500 €). Cela peut paraître cher mais un Peugeot 5008 BlueHDI 180 EAT6 de kilométrage équivalent se négocie à partir de 20 000 €.