Après la Kia Picanto en 2024 et le SUV urbain Stonic fin 2025, c’est au tour de la Xceed de faire de la résistance via une nouvelle mise à jour. Les deux premiers sont sur le marché depuis 2017, une éternité à l’échelle automobile. Quant à la XCeed, elle a été commercialisée en 2019 et a déjà profité d’un restylage en 2022.

Décidément, Kia ne laisse pas ses modèles partir à la retraite aussi facilement. Il faut dire que la Picanto fait partie d’une catégorie dont la concurrence est en voie d’extinction. La Renault Twingo passe à l’électrique, la Suzuki Swift est plus encombrante et la Toyota Aygo X, fraîchement restylée, dépasse les 20 000 € lorsque la Coréenne démarre à 17 290 €. Quant au Kia Stonic, il assure une offre aux tarifs raisonnables en attendant que l’EV2 prenne la relève.

En ce qui concerne la XCeed, c’est un peu plus flou, car le crossover est plutôt du genre très discret chez nous. C’est simple, elle n’a pas figuré dans le Top 100 des meilleures ventes dans l’hexagone l’année dernière.

Une XCeed toujours thermique

Pourtant, elle a droit à un restylage dont les évolutions esthétiques sont importantes. La partie avant est méconnaissable et reprend les codes des modèles récents avec un traitement davantage à la verticale. Les optiques et le bouclier sont totalement nouveaux, tandis que la partie arrière évolue également en profondeur. Un tout nouveau modèle ? Non, mais on pourrait s’y méprendre.

L’intérieur a aussi droit à un sacré coup de jeune. La planche de bord adopte une double dalle numérique, de nouvelles commandes de climatisation et un volant en cohérence avec le reste de la gamme. Il y a tout de même un détail qui trahit l’âge de l’auto : la commande de boîte automatique.

Pour le moment, nous ignorons quel type de motorisation viendra se loger sous son capot. Toutefois, elle conservera des blocs thermiques qui, au mieux, adopteront une micro-hybridation.