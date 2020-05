Essai - Kia XCeed CRDi 136 (2020) : so sexceed

A partir de 28 590 €

Crossover compact

Malus : jusqu’à 125 €

La firme coréenne multiplie les déclinaisons. Aussi bien pour les motorisations avec une grande variété de carburations (thermique, hybride, électrique) que pour les carrosseries (break, coupé, SUV, etc.). La nouvelle Kia XCeed en témoigne puisqu’elle descend tout droit de la Ceed, la berline compacte. Il s’agit de la quatrième déclinaison de la Ceed, qui se place à mi-chemin entre un SUV classique et une compacte. L’empattement n’a pas évolué par rapport à la berline, en revanche le modèle est plus large, plus haut et plus long.

Elle reprend tous les artifices d’un SUV classique, à savoir des barres de toit, des arches de roues de couleur différente (aluminium satiné) et des protections mais contient la prise de hauteur (+ 5cm) afin de ne pas empiéter sur le business de son grand frère, le Sportage. Si bien qu’on ne peut totalement la considérer comme une concurrente directe des Nissan Qashqaï et Peugeot 3008. À l’heure actuelle, sur le marché, un seul modèle emploie la même stratégie, il s’agit de Ford avec la Focus Active. À la différence, le modèle de Ford se contente d’être surélevé et protégé, quand Kia va plus loin techniquement, puisque seules les portes avant sont communes à la XCeed et à la Ceed.

Elle a des airs de famille pourtant sa plastique extérieure n'a rien de commun. Tout d’abord, la chute de pavillons à l’arrière est plus importante que sur la berline, ensuite la face avant évolue légèrement avec une partie inférieure élargie, des lames qui viennent coiffer les antibrouillards et des optiques LED effilées dont la signature lumineuse est en forme de carré. Désormais, le nom est inscrit en lettres capitales sur le hayon et les coloris proposés sont plutôt flashys, à l’image de ce jaune Equinoxe (650 €) de notre version d’essai. Cette originalité a un prix, soit 3 400 € de plus qu’une Ceed à motorisation et finition équivalente mais il faut le reconnaître, la coréenne ne passe pas inaperçue dans la rue.

A bord, la XCeed reconduit strictement le même habitacle que la Ceed, connu pour être correctement fini, ergonomique mais malheureusement pas le plus « funky » du marché. Kia tente maladroitement de lui donner un petit coup de fouet par l’ajout d’une ambiance intérieure spécifique (sous forme d’option gratuite) via des rappels de la couleur extérieure sur la sellerie, les portes et les entourages d’aération. Les habitués de la marque retrouveront au centre de la planche de bord le performant système multimédia avec écran tactile mesurant ici 10,25’’ (compatible Androïd et Carplay) et profiteront d’une instrumentation 100% numérique, la XCeed étant la première Kia à la recevoir.

La Xceed gagne 7 cm par rapport à une Ceed 5 portes. Un accroissement porté principalement sur les porte-à-faux. L’empattement, lui, est le même, ce qui signifie que la place pour les jambes des passagers arrière n’évolue pas. Elle reste suffisante à l’avant et correcte à l’arrière pour deux adultes. Les quelques millimètres grappillés en hauteur et en largeur font progresser la garde au toit et la largeur aux coudes. Le volume de coffre est annoncé à 426 litres, ce qui reste dans la moyenne du marché, avec la présence d’un plancher à deux niveaux et d’un logement pour une roue de secours galette. La modularité s’avère classique avec une banquette fractionnable en 60/40.

Sous le capot de ce crossover, l’on retrouve un moteur bien connu au sein du groupe Hyundai/Kia : le 1.6 CRDi de 136 ch. Le quatre cylindres diesel est doté d’un système de dépollution SCR qui nécessite une recharge périodique d’additif, l’Adblue. Notez que selon les options choisies (jantes, toit ouvrant, etc.) la XCeed essuie un léger malus pouvant grimper au maximum à 125 € (141 g de CO2/km, selon le cycle WLTP).

Sonore depuis l’extérieur, ce moteur est en revanche inaudible depuis l’habitacle où l’insonorisation a été particulièrement soignée. Il est ici associé à une boîte automatique à 7 rapports plutôt douce et fluide dans les passages. A l’usage, ce diesel ne prête le flanc à aucune critique. Disponible tôt, il délivre des accélérations amplement suffisantes pour nos routes et des reprises sécurisantes pour les dépassements. Un mode « Sport » est présent pour ajouter un soupçon de dynamisme. Ce moteur est rationnel jusqu’à la pompe puisque nous avons relevé une moyenne de 6,2 l/100 km durant notre essai réalisé sur un parcours mixte. Au regard du poids (1 340 kg) et de l’aérodynamique desservie par un toit ouvrant, des barres de toit et des jantes de 18’’, c’est un score honorable.

A la conduite en revanche, nous avons été désagréablement surpris par la fermeté des suspensions. Ce réglage dessert le niveau de confort et engendre des percussions qui remontent dans les sièges. La présence de jantes de 18’’ chaussées de pneumatiques taille basse explique peut-être ce phénomène, d’autant plus que la XCeed est l’une des premières de la marque à recevoir des butées hydrauliques, ce qui en théorie améliore le confort. Si en contrepartie le comportement s’avérait sportif nous aurions été plus magnanimes, malheureusement ce n’est pas le cas. Kia est certes parvenu à bien contenir le roulis engendré par la prise de hauteur, mais sa conduite n’est pas dynamique pour un sou. On lui préfère celle de la Ceed classique. Notez que la visibilité de trois quart arrière est moins bonne qu’au volant de la Ceed, puisque le montant arrière est ici plus important. En contrepartie, vous disposez (de série sur cette finition Launch Edition) d’une caméra de recul. Enfin, malgré son look de baroudeuse, sachez que la XCeed est uniquement commercialisée en deux roues motrices.