La Kia XCeed restylée à partir de 26 590€

Commercialisée depuis 2019, la Kia XCeed est déjà passée cet été par la case « restylage de mi-carrière ». A cette occasion, la version « crossover » de la compacte coréenne reçoit de classiques modifications esthétiques avec des projecteurs nouveaux en plus d'une calandre redessinée et d'un bouclier remodelé. De quoi "mettre en avant le caractère émotionnel de l'auto" d'après le communiqué officiel publié par le constructeur coréen, rien que ça. Dithyrambique comme il se doit, ce communiqué valorise aussi la signature lumineuse "high-tech" des feux LED à l'arrière ou la présence d'un combiné d'instrumentation numérique de 12,3 pouces aux graphismes améliorés sur la planche de bord. Côté équipement, le régulateur de vitesse adaptatif se couple désormais à la navigation pour adapter la vitesse de l'auto en fonction des conditions (et même ralentir la voiture toute seule avant un virage).

La XCeed restylée gagne également une nouvelle finition GT-line Premium à la vocation haut de gamme, dont l'esthétique la "rapproche d'une GT" selon le communiqué au ton toujours aussi mesuré. Pour cela et comme les finitions à l'esprit similaire chez la plupart des constructeurs automobiles, la XCeed GT-line Premium se contente de boucliers équipés de fausses prises d'air, de jantes 18 pouces spécifiques ou de quelques détails à l'allure "sportive" y compris à l'intérieur (volant à méplat et sièges plus enveloppants). Sous le capot, la Kia XCeed restylée propose deux versions essence avec un petit 1,0 litre de 120 chevaux et un 1,5 litre de 160 chevaux disponible en boîte manuelle ou en transmission automatique. Côté diesel, le bloc CRDi de 136 chevaux micro-hybride laisse lui aussi le choix entre la boîte manuelle et la transmission automatique. La variante essence hybride rechargeable de 141 chevaux reste elle également au catalogue.

A partir de 26 590€

La XCeed restylée démarre à 26 590€ pour la version essence de 120 chevaux en finition Motion. Le diesel se négocie lui à partir de 30 590€ dans la même finition. Quant à la finition haut de gamme GT-line Premium, elle coûte 31 990€ avec le moteur essence de 120 chevaux et jusqu'à 37 890€ pour le diesel en boîte automatique. Notez que la version hybride rechargeable ne bénéficie pas de la finition GT-line Premium. Comme les autres modèles de Kia, l'auto sera garantie 7 ans et 150 000 kilomètres.

Ci-dessous, les tarifs de la version hybride rechargeable de 141 chevaux