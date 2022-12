Essai - Kia XCeed restylé T-GDi 160 (2022) : la version essence à l'essai

EN BREF Crossover compact Motorisation essence Boîte double embrayage À partir de 31 890 €

Lancé à la fin de l'année 2019, le Kia XCeed est un crossover compact reposant sur la base de la berline compacte Ceed, conçue spécifiquement pour le marché européen : son nom signifie d'ailleurs "Community of Europe, with European Design", soit une voiture conçue pour la communauté européenne, avec un design européen. Après avoir enregistré plus de 120 000 ventes en Europe, dont 10 600 exemplaires en France, le Kia XCeed s'offre un restylage de mi-carrière, commercialisé à la rentrée 2022.

Celui-ci se distingue par une nouvelle face avant subtilement retouchée, avec une calandre redessinée, de nouveaux phares à LED, ainsi que des prises d'air latérales plus fines, qui permettent d'améliorer la traînée aérodynamique autour des roues et de rendre la voiture plus efficiente. À l'arrière, nous retrouvons une jupe inédite sur le bouclier ainsi que de nouveaux feux à LED, sans oublier le nouveau logo de Kia. De nouvelles jantes alliage allant de 16 à 18 pouces font leur apparition, ainsi que trois nouveaux coloris, dont le vert "Celadon" de notre modèle d'essai, doté de la nouvelle finition GT-line Premium, au typage spécifique que l'on remarque grâce à plusieurs éléments peints en noir brillant ainsi qu'au style de ses jantes de 18 pouces.

Côté motorisations, nous nous intéressons aujourd'hui à l'offre essence : elle est composée d'un trois cylindres 1,0 litre T-GDi développant 120 chevaux et 172 Nm de couple, ainsi que d'un quatre cylindres 1,5 litre T-GDi de 160 chevaux et 253 Nm de couple, associée au choix à une boîte manuelle à six rapports ou à une boîte double embrayage à sept rapports : c'est cette dernière version qui équipe notre modèle d'essai. Sur le papier, sa consommation est de 6,2 à 6,4 litres/100 km selon le cycle combiné WLTP, soit des émissions de 141 à 142 g de CO2/km, entraînant un malus écologique allant de 330 à 360 € en 2022, selon les versions et les équipements.

Un intérieur soigné et ergonomique

À bord, les modifications apportées sur le Kia XCeed restylé sont encore plus discrètes : on observera quelques changements mineurs sur la console de climatisation, l'interface du combiné d'instrumentation 100% numérique de 12,3 pouces, ou encore des prises USB Type-C à l'avant et à l'arrière. Sur la finition GT-line Premium, un volant à méplat gainé de cuir apporte une atmosphère plus sportive à bord, et vient compléter la sellerie mixte mariant le suède et le cuir noir, agrémentée de surpiqûres grises.

Côté technologies, le combiné d'instrumentation se dote d'un écran de 12,3 pouces sur la finition GT-line Premium, et vient compléter l'écran tactile central, d'une diagonale de 8 ou 10,25 pouces selon les versions : celui-ci embarque un système d'infodivertissement connecté compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. La présentation demeure sérieuse et les finitions de qualité, tandis que l'ergonomie est particulièrement soignée, avec la présence de commandes physiques bien placées ainsi que d'un véritable levier de boîte automatique, bien plus intuitif à l'usage qu'un bouton-poussoir.

Pour le reste, on retrouve un coffre de 426 litres, qui peut atteindre les 1 378 litres, une fois la banquette rabattue. Les sièges avant sont confortables et disposent d'un bon maintien ainsi que de réglages électriques. À l'arrière, l'espace aux jambes et à la tête est correcte pour la catégorie, même si les plus grands gabarits pourront se sentir quelque peu à l'étroit.

Sur la route : confort et dynamisme

Au volant, le Kia XCeed restylé a bénéficié de plusieurs améliorations pour améliorer l'expérience de conduite : de nouvelles butées de rebond hydrauliques font leur apparition sur les amortisseurs avant, tandis qu'un nouvel amortisseur de vibrations dynamique a été monté sur la traverse arrière. De plus, le tarage des ressorts a été réduit de 7% à l'avant et 4% à l'arrière, et la gestion électronique de la direction assistée a été revue. Même si ces transformations peuvent paraître anodines, elles participent en réalité au confort de suspension, à la réactivité et aux aptitudes dynamiques de la voiture.

Le comportement du XCeed restylé est en effet appréciable une fois sur la route, avec une prise de roulis contenue et une tenue de route sécurisante dans les virages. La direction est plutôt souple et typée confort, mais n'aura aucun mal à placer la voiture grâce à un train avant précis. Sur les longs trajets, on apprécie la bonne insonorisation du XCeed, ainsi que la douceur de la boîte double embrayage : celle-ci s'est révélée plutôt réactive à l'usage, et rétrograde automatiquement au freinage pour optimiser l'utilisation du frein moteur.

Les performances sont suffisantes pour tous les usages du quotidien, avec un 0 à 100 km/h effectué en 9,2 secondes, et on se surprend même à apprécier les enchaînements de virages en activant le mode "Sport", qui améliore la réactivité du moteur et la fermeté de la direction. En ville, le Kia XCeed sait se faufiler partout, même si la visibilité arrière est un peu juste, en raison d'une petite lunette arrière et de montants C bien épais : la caméra de recul permet de combler cette lacune, même si on aurait apprécié une vision à 360° autour de la voiture. Côté consommation, nous avons relevé une moyenne de 6,9 litres/100 km lors de notre galop d'essai.