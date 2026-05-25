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Mercedes Cle Coupe Amg

Avec la série Mythos, Mercedes propose des voitures encore plus exclusives et sportives que les Mercedes-AMG dont elles reprennent la base.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – Les constructeurs haut de gamme allemands rivalisent d’audace quand il s’agit de proposer des séries limitées à tarif élevé. On en a la preuve avec la future Mercedes-AMG CLE 63 Mythos à moteur V8 hybride de 650 ch.

Avec la série Mythos, Mercedes propose des voitures encore plus exclusives et sportives que les Mercedes-AMG dont elles reprennent la base.

Le passage au tout électrique s’approche en Europe, mais les constructeurs allemands de voitures haut de gamme ont encore des nouveautés thermiques à nous faire découvrir. Parmi elles, il y a des versions délurées comme la prochaine Mercedes-AMG Cle 63 Mythos, elle est dotée d’un V8 hybride de 650 ch. La série Mythos ce sont de voitures conçues pour la piste, mais qui peuvent être immatriculées.

La Mythos est la version la plus extrême des Mercedes-AMG CLE 63. Elle est dotée d’une carrosserie spécifique, d’un châssis renforcé et d’une motorisation musclée. Bien entendu, le tarif de cette auto sera aussi élevé que peut l’être l’aileron arrière qui surplombe le coffre du modèle. C’est qu’il est nécessaire de maintenir la voiture sur la route avec de nombreuses excroissances aérodynamiques.

Avec son immense calandre qui lui fait comme une grande bouche, la Mercedes-AMG CLE 63 Mythos semble prête à dévorer la piste. Sur celle du Nürburgring, cette auto est malmenée par l’essayeur de Mercedes-AMG.
Avec son immense calandre qui lui fait comme une grande bouche, la Mercedes-AMG CLE 63 Mythos semble prête à dévorer la piste. Sur celle du Nürburgring, cette auto est malmenée par l’essayeur de Mercedes-AMG.

Une face avant très expressive

Les nouvelles photographies de la Mercedes-AMG CLE 63 Mythos prises par nos chasseurs de scoop sur le circuit du Nürburgring montrent une voiture proche de la série avec une face avant redessinée par rapport à celle de la Mercedes-AMG CLE 63. On distingue malgré l’imposant camouflage, l’immense calandre qui reçoit la plaque d’immatriculation, les grandes prises d’air, les passages de roues élargies avec derrière les ailes (à l’avant comme à l’arrière) des évents de débourrage. Le capot à l’avant reçoit encore un camouflage blanc qui cache une sortie d’air. Les supports de l’aileron et l’aileron arrière ne semblent pas encore être des éléments définitifs.

Un V8 qui crache des flammes et un châssis affûté, la Mercedes-AMG CLE 63 Mythos est une sportive qui peut rouler sur piste à haute vitesse. Mais elle sait se faire aussi douce pour le conducteur qui pourra, s’il le souhaite, l’utiliser tous les jours sur son trajet domicile-travail.
Un V8 qui crache des flammes et un châssis affûté, la Mercedes-AMG CLE 63 Mythos est une sportive qui peut rouler sur piste à haute vitesse. Mais elle sait se faire aussi douce pour le conducteur qui pourra, s’il le souhaite, l’utiliser tous les jours sur son trajet domicile-travail.

Série très limitée pour cette Mythos ?

Sous le capot, le bloc V8 est hybride et doté d’un vilebrequin plat (comme celui de l’AMG GT Black Series), cet élément mécanique permettant de donner une autre sonorité au V8 avec des notes plus aiguës qu’un V8 traditionnel. L’hybridation qui est légère permet quant à elle d’apporter un surcroît de puissance lors des relances. Le couple devrait s’établir à 800 Nm. La Mercedes-AMG CLE 63 Mythos est le deuxième modèle de la série Mythos après l’extravagante barquette supercar Mercedes-AMG SL 63 PureSpeed. Contrairement à cette dernière produite à 250 exemplaires, la nouvelle Mythos pourrait ne pas atteindre ce niveau de diffusion, puisque le nombre d’exemplaires produits pourrait être limité à seulement 30 unités.

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