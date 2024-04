Mercedes-AMG CLE 53 Coupé (2024) : le gentil musclé (essai)

EN BREF Une AMG "millieu de gamme" 449 chevaux 0 à 100 km/h en 4,2 secondes 92 450€ 60 000€ de malus (hélas)

Dans la gamme de Mercedes, il y a les AMG « light » et les vraies AMG. Prenez la Classe A, par exemple : la version A35 AMG offre déjà un moteur puissant de 306 chevaux et un châssis tourné vers l’efficacité dynamique. Mais pour obtenir le meilleur de la performance, il faut opter pour l’A45, ses 421 chevaux et sa transmission intégrale beaucoup plus sophistiquée. Ce constat se vérifie d’autant plus sur les modèles plus gros du constructeur allemand, par exemple sur la Classe C dont la version 43 AMG affiche un look sportif et cache 408 chevaux sous le capot, alors que la C 63 revendique carrément 680 chevaux et une efficacité à la pointe de la technologie.

Malheureusement pour les puristes, ces « grosses » Mercedes-AMG 63 se convertissent peu à peu à l’hybride rechargeable et abandonnent progressivement les grosses mécaniques thermiques. Après la C63 S devenue « E-Performance » et utilisant un petit quatre cylindres turbo de 2,0 litres et un moteur électrique au lieu de l’ancien V8 bi-turbo de 4,0 litres, la future grande E63 AMG devrait elle passer à un six cylindres en ligne lourdement électrifié au lieu du V8 de 612 chevaux de la précédente mouture. Le V8 ne resterait que sous le capot des modèles les plus gros de la gamme (AMG GT, SL, GLE, Classe G).

La CLE 53 que vous pouvez observer dans ces pages se positionne dans le milieu de gamme, sur la base du coupé CLE lui-même placé sous l’AMG GT en remplacement de l’ancienne Classe E Coupé. Reprenant le châssis de la Classe C comme les autres versions du CLE, il embarque le six cylindres en ligne turbo de 3,0 litres et 449 chevaux qu’on trouve sous le capot de la berline Classe E en version E53. Avec un compresseur électrique pour assister le turbo classique, mais sans le moteur électrique qui va avec dans la familiale à quatre portes, portant la puissance totale à 612 chevaux sur cette dernière.

Vous nous suivez toujours ? Allez, ça se complique encore. Cette nouvelle CLE 53 va plus loin dans le sport que les précédents modèles du niveau « AMG 53 ». Regardez-la : elle ressemble salement aux modèles les plus radicaux de la gamme du préparateur d’Affalterbach avec ses ailes considérablement élargies (de 58 mm à l’avant et de 75 mm à l’arrière) et ses formes bulbeuses, qui la font ressembler à une grosse C63 S Coupé de l’ancienne génération. Surtout dans le coloris noir mat de certains exemplaires vus sur place, tranchant avec l’élégance du bleu de notre modèle d’essai. Ajoutez à cela une transmission intégrale équipée (en option) d’un mode Drift réservé jusqu’ici aux 63 et vous obtenez sur le papier une « vraie » Mercedes-AMG.

A l’intérieur aussi, la CLE 53 ressemble aux grosses AMG avec l’habituelle panoplie de sièges enveloppants, d’inserts sportifs et de badges réhaussant un habitacle à la très belle finition. Comme les autres CLE, l’engin offre aussi des places arrière plus habitables que celles d’une BMW Série 4 ou une Audi A5. Et les 410 litres de coffre permettront d’envisager sereinement de vrais voyages à plusieurs au volant de ce grand coupé.