Mercedes Classe C 43 : une première version AMG à quatre cylindres

Un peu plus d'un an après ses débuts, la Classe C W206 fait l'objet d'une première variante AMG. Ce n'est pas encore la célèbre 63, Mercedes débute avec la petite 43. Celle-ci ose carrément se contenter d'un quatre cylindres 2.0 litres, alors que l'ancienne avait un V6 3.0 litres. Mais la puissance n'est pas en baisse ! Elle passe de 390 à 408 ch.

Le couple maxi est de 500 Nm à 5 000 tr/mn. À noter que le bloc est doté d'un turbocompresseur électrique. Un petit moteur électrique entraîne directement l'arbre du turbocompresseur et accélère ainsi la roue du compresseur, avant que le flux des gaz d'échappement ne prenne le relais de manière conventionnelle. Cela permet d'avoir plus de couple à bas régime et une meilleure réactivité. Le moteur est aussi doté d'une micro-hybridation avec alterno-démarreur, qui donne un petit surcroît de puissance ponctuel (14 ch).

Le 2.0 est couplé à une boîte automatique à 9 rapports. La transmission intégrale 4MATIC est de série, avec une répartition du couple avant/arrière de 31/69 %. Autre élément installé d'office : les roues arrière directrices, qui apportent agilité à basses vitesses et stabilité à hautes vitesses. Le freinage est bien sûr revu, avec par exemple des disques ventilés et perforés de 370 mm à l'avant.

Une fonction Race Start permet de réaliser des départs canons. Le modèle est bridé à 250 km/h, mais une option permet de relever la bride à 265 km/h. La berline passe de 0 à 100 km/h en 4,6 secondes, il faut un dixième de plus pour le break. Il est possible de couper totalement l'ESP. Des réglages permettent de faire varier les retours dans la direction ou le son à l'échappement.

Côté look, on retrouve le kit carrosserie AMG qui est appliqué aux versions classiques, avec heureusement des éléments exclusifs en plus : la grille de calandre à lamelles verticales et les quatre sorties d'échappement. À bord, le volant gagne des boutons de réglages AMG.