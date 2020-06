Mercedes : la Classe E63 AMG restylée et toujours en V8

C'est LA Mercedes sportive par excellence, et l'une des plus dignes héritières du passé de la marque. La Classe E, dans sa version AMG, symbolise le savoir-faire du constructeur connu avant tout pour ses berlines. Et il a fallu attendre quelques semaines avant de découvrir la variante la plus musclée, la E63 AMG, uniquement proposée, on le rappelle, sur la berline et le break.

Esthétiquement, les changements sont évidemment mineurs. Mercedes s'est concentré sur les feux, plus fins à l'avant comme à l'arrière. Pour le reste, c'est du grand classique avec la calandre AMG, les doubles sorties d'échappement (chromées d'origine, mais disponibles en noir avec le pack "Night" AMG) et les jantes spécifiques 19 pouces 10 branches en alliage léger.

A l'intérieur, les changements se résument surtout à de nouvelles possibilités de l'assistant vocal "Hey Mercedes", qui permet notamment d'obtenir la météo à n'importe quel endroit, et dans toutes les langues. Pour le reste, l'habitacle se compose de la sellerie réglable en Nappa, et d'un nouveau volant à deux branches, que nous avions déjà vu sur les autres versions restylées de la gamme E.

Sous le capot, le V8 4.0 biturbo est toujours de la partie. Il est proposé en deux variantes différentes, selon les marchés : E63 AMG, avec 571 ch, et E63 S AMG, avec 612 ch et 850 Nm de couple. La transmission 4Matic est imposée, mais elle dispose du mode "Drift" qui permet de passer la puissance au train arrière, ce dernier étant doté d'un différentiel autobloquant électronique. En mode "Confort", la gestion moteur permet de profiter de la désactivation des cylindres sur les phases de faible charge.

Les performances n'évoluent pas : la plus rapide des versions break/berline franchit les 100 km/h en 3,4 secondes, et la plus "lente" en 3,6 secondes.