Derniers essais pour les prototypes de la nouvelle Mercedes-AMG CLE 63 Coupé à moteur V8 !

Commercialisée à partir de l’été 2023 (les premières livraisons arrivant en novembre), la Mercedes CLE Coupé est l’une des dernières créations de la marque à l’étoile. Ce modèle remplace en même temps les coupés Mercedes Classe C et Mercedes Classe E. Une variante découvrable, Mercedes CLE Cabriolet, remplaçant aussi les cabriolets Classe C et Classe E est également en vente.

Le coupé est commercialisé pour le moment avec des motorisations essence dotées d’un système micro-hybride : CLE 200, CL300 4Matic, CLE 450 4Matic. Elle est aussi disponible en diesel (CLE 220d) et en hybride rechargeable (CLE 300e Hybrid) tandis qu’une version Mercedes-AMG CLE 53 4Matic de 449 ch (+ 23 ch micro-hybride) coiffe la gamme. Cette dernière va se voir détrôner très bientôt par une Mercedes-AMG CLE 63 Coupé.

La présence d’un V8 sous le capot se précise

C’est cette version Mercedes-AMG CLE 63 Coupé, toujours en phase de développement, que nos chasseurs de scoop ont surpris sur la Nordschleife. Alors que l’on pensait que cette auto allait reprendre le bloc quatre cylindres hybride rechargeable (PHEV) de la C63 AMG E Performance, la marque allemande a revu sa copie et va proposer un V8 sous son capot. Rappelons que la CLE 53 Coupé se contente pour sa part d’un six cylindres en ligne.

Manque de noblesse du 4 cylindres, fut-il puissant



Les ventes des Classe C AMG E Performance ne sont pas aussi bonnes que prévu, un quatre cylindres étant moins noble qu’un V8, et c’est pourquoi l’arrivée d’un V8 biturbo micro-hybride serait plus que probable pour cette version AMG CLE 63 Coupé. Cela permettrait tout d’abord de disposer d’une voiture moins lourde, le système hybride rechargeable augmente le poids de plus d’une centaine de kilos, même si cela occasionne un gros malus. En tout cas si nous avons vu précédemment des prototypes qui semblaient dotés de motorisations fortement électrifiées, certains fonctionnant même en mode électrique, cela n'est plus le cas des prototypes testés sur le Nürburgring.

Une présentation imminente

Les prototypes photographiés sur le Nürburgring ne sont plus autant camouflés qu’auparavant ce qui indique que la finalisation de ces autos est proche. D’ailleurs, la présentation de la Mercedes-AMG CLE 63 Coupé devrait intervenir avant la fin de l’année pour une commercialisation qui devrait être effective en 2025. Reste à savoir qu’elle sera la puissance du V8 qui anime ce coupé, selon certaines sources, elle pourrait être proche des 600 ch.