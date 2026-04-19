Futur bolide mythique ? La Mercedes-AMG CLE 63 Mythos poursuit ses essais avant une commercialisation qui débutera l’an prochain.

Avant que l’automobile européenne ne passe au tout électrique, les constructeurs vont tirer quelques feux d’artifice avec des motorisations thermiques. C’est le cas de Mercedes-AMG qui va lancer la Mercedes-AMG Cle 63 Mythos, une voiture homologuée pour la route, mais conçue au départ pour la piste. Elle sera vendue à très peu d’exemplaires.

Pour cette voiture, Mercedes-AMG a joué la carte de l’exclusivité en ne proposant que quelques exemplaires à la vente et en installant dans le compartiment moteur un bloc V8 4.0 biturbo de 646 ch et 800 Nm de couple. En dotant ce véhicule d’impressionnants appendices aérodynamiques, cette auto devrait faire date dans la gamme du constructeur allemand.

Des excroissances aérodynamiques impressionnantes

Le moteur V8 hybride qui équipe ce modèle Mercedes-AMG CLE 63 Mythos est le V8 de type M179, une motorisation dotée d’un vilebrequin plat, un élément technique qui donne une autre sonorité au V8 avec des notes plus aiguës qu’un V8 traditionnel. Cette motorisation adopte une légère hybridation afin de soutenir les relances. En plus de cette motorisation noble mais électrifiée, le véhicule affiche des éléments aérodynamiques conséquents : grand aileron fixe à l’arrière, ailes très larges, face avant agressive et atypique avec de larges prises d’air et une lame supplémentaire pour une aérodynamique optimale, énorme diffuseur arrière… Sur le circuit du Nürburgring, le prototype encore camouflé dispose de pneus semi-slicks et un arceau de sécurité, deux éléments dont on ne sait pas s’ils seront installés sur la voiture produite en série.

Mythos, des voitures très exclusives

La série Mythos comme cette Mercedes-AMG CLE 63 Mythos se place dans la gamme au-dessus des AMG classiques (dont la Mercedes-AMG CLE 53) et même des Maybach qui sont des modèles très haut de gamme et plus classiques. Après la barquette supercar Mercedes-AMG SL 63 PureSpeed, qui disposait déjà d’un V8 biturbo 4.0 de 585 ch et a été produite à 250 exemplaires, la Mercedes-AMG CLE 63 est le deuxième modèle de la série Mythos et pourrait être commercialisée à beaucoup moins d’exemplaires (on parle de seulement trente unités). Rien à voir avec un modèle Black Series (comme la Mercedes-AMG GT Black Series) qui est produit à de plus nombreux exemplaires, les Mythos seront vraiment exclusives. Il y a peu de concurrentes pour cette Mercedes-AMG CLE 63 Mythos, si ce n’est la BMW M4 CSL qui devrait avoir un peu de mal face au bolide de l’Étoile, puisque le coupé munichois n’affiche que 543 ch et est beaucoup moins exubérant.