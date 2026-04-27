Renault présente un étonnant V6 thermique de plus de 500 chevaux en « hommage » au V6 PRV

Il a fêté ses cinquante ans il y a quelques mois, a été produit à près d’un million d’unités et a duré près de 25 ans, vous avez la référence ? Il s’agit d’un moteur qui a été décrié alors qu’il a su évoluer dans le temps pour devenir un moteur parfaitement recommandable, le bien nommé V6 PRV (Peugeot-Renault-Volvo).

À l’occasion du Salon de Pékin, Horse Powertrain, la coentreprise de Renault et Geely, a présenté son descendant en quelque sorte. Il se nomme W30, se dote de six cylindres, cube 3,0 l de cylindrée et développe entre 476 et 544 ch, et de 600 et 700 Nm de couple. En 2026, Renault (en partie) va lancer un nouveau moteur « big block », qui l’aurait cru ?

La réglementation européenne lui interdit tout vrombissement en Europe, sous peine d’un malus assassin. Inutile d’imaginer un pendant thermique de l’Alpine A390… Ce moteur, qui fait tout appel à l’hybridation, est avant tout destiné à d’autres constructeurs, mais il pourrait bien se retrouver sous le capot des Geely, Lynk & Co ou encore Volvo. Horse a aussi en magasin le bloc C15 prévu pour équiper des modèles électriques qui souhaiteraient se convertir au thermique.

Jusqu’à 8 000 tr/min !

Ce V6 est à la pointe de la technologie, il combine deux turbos, développe un couple conséquent au regard de sa cylindrée tout en étant capable d’atteindre un régime de 8 000 tr/min ! Ce n’est pas tout puisqu’il ne pèse que 160 kg !

Il peut être associé à une transmission automatique à quatre rapports, également développée par Horse Powertrain, et deux moteurs électriques. En revanche, aucune version hybride rechargeable n’est évoquée. La possibilité d’être livré avec un ou deux moteurs électriques permet de satisfaire les éventuels clients, de même qu’il peut être installé transversalement ou longitudinalement. Malheureusement, il ne pourra satisfaire les automobilistes français attachés à la souplesse et la douceur d’une telle mécanique.