En début de semaine, le groupe Geely auto, l’un des mastodontes mondiaux de l’automobile électrifiée, a conclu un accord stratégique avec le loueur Arval, filiale de BNP Paribas et poids lourd de la location longue durée. Avec l’ambition d’inonder le marché européen et sud-américain grâce à des offres clés en main.

Cet accord apparaît comme une opération séduction pour le constructeur chinois encore en mal de notoriété et confronté à la frilosité des gestionnaires de parcs automobiles quant à la valeur résiduelle de ces nouveaux modèles.

Les flottes comme porte d’entrée

En s’alliant avec Arval, Geely troque la vente directe contre l’usage, délégant au loueur la gestion financière, l’entretien et l’épineuse question de la revente. « La transition vers la mobilité électrique nécessite non seulement des véhicules attractifs, mais aussi des solutions flexibles de financement, de leasing et de recharge » a justifié Aiden He, PDG de Geely Europe, soulignant l’idée de fournir un écosystème facilitant le passage à l’acte pour les consommateurs comme pour les entreprises.

Cette stratégie de démocratisation repose essentiellement sur un modèle précis, la Geely E2. Cette citadine de 4,14 mètres fait figure d’épouvantail pour les constructeurs historiques. Proposé à partir de 20 990 €, le modèle embarque une batterie de 35 kWh, offrant 252 km d’autonomie (WLTP) et un moteur de 82 CV.

Des caractéristiques réalistes pour un usage périurbain ou pour les flottes de véhicules de fonction d’entrée de gamme. Transformée en loyer attractif par Arval, cette tarification agressive pourrait bousculer un marché où l’offre d’électriques abordables reste le nerf de la guerre. Avec en ligne de mire des propositions de deuxième main très compétitives.

Une stratégie globale de groupe

Ce rapprochement n’est pourtant pas un coup d’essai, mais plutôt l’aboutissement d’une relation de confiance, commencée en 2023. Cette année-là Arval avait déjà accompagné les premiers pas de Zeeker, la marque premium du groupe Geely.

Le nouvel accord change toutefois d’échelle. Il prévoit d’englober l’ensemble de la galaxie de marques du constructeur -Geely, Lynk & Co et Zeeker- offrant ainsi un catalogue capable de couvrir tous les segments du marché, de la citadine accessible au SUV haut de gamme.

Un développement mondial

« En combinant la gamme de véhicules électriques et électrifiés en pleine expansion de Geely Auto avec l’expertise d’Arval en solution de leasing tout intégrées et en service de mobilité, nous visons à rendre la mobilité électrique plus accessible, attractive et fluide pour les clients particuliers comme pour les professionnels », explique Pascal Brasseur, directeur de la distribution chez Arval.

Au-delà de l’Europe, l’accord s’étend à l’Amérique Latine où les constructeurs chinois trustent entre 15 % et 20 % du marché global, avec une écrasante domination (70 % à 80 %) pour les seuls segments des BEV et des hybrides rechargeables.

Preuve supplémentaire qu’en cas de renforcement de la pression douanière eutopéenne et en attendant de pouvoir produire sur le Vieux Continent, les néoconstructeurs déploient une stratégie d’implantation mondiale en s’appuyant sur l’ingénierie financière des acteurs historiques de la mobilité.