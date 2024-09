Le cousin du Renault Grand Koleos s'offre un restylage

Vous vous souvenez sans doute du Renault Koleos, dont la seconde génération a été commercialisée chez nous entre 2017 et 2023. Construit en Corée du Sud à Busan, il continue actuellement sa carrière dans le pays au sein de l’entreprise Renault Corée désormais possédée à 34% par le groupe chinois Geely.

L’actionnariat de la société explique la présentation récente du Renault Grand Koleos, un nouveau SUV de 4,78 mètres de long réservé au marché sud-coréen et basé sur un SUV Geely, le Xingyue L appelé Monjaro sur certains marchés. Et c’est précisément ce Xingyue L qui s’offre quelques petites nouveautés cosmétiques (surtout au niveau de la calandre et de l’ergonomie de sa planche de bord), comme le rapportent les spécialistes chinois de Dongchedi.

Vous ne le verrez jamais chez nous

Comme le Renault Grand Koleos, ce Geely Xingyue L utilise des motorisations essence et hybrides qui respectent des normes différentes de celles du marché européen. Ils ne seront jamais commercialisés chez nous, l’offre de Renault en matière de grands SUV étant assurée par les Rafale et Espace ici. Mais vous pourrez expliquer à vos amis pendant les dîners l’histoire de ce Geely Xingyue L et de son cousin de chez Renault pour avoir l’air savant. Et on serait quand même curieux de prendre le volant d’un Grand Koleos pour juger des prestations de ce genre de modèle.