Version extrême du SUV Defender, l’Octa s’attaque au Mercedes-AMG G63. Il possède à la fois un V8 biturbo de 4,4 litres d’origine BMW (développant 635 chevaux sur le modèle lancé sur notre marché l’année dernière) et un châssis considérablement renforcé pour la pratique du tout-terrain extrême.

En début d’année, une version D7X-R adaptée à la compétition de ce Defender Octa a participé au Dakar en Arabie Saoudite. Engagée dans la catégorie « Stock » réservée aux véhicules proches de la série (différente de celle où évoluait le Dacia Sandrider ayant remporté le classement général), elle a dominé l’épreuve avec une véritable armada amenée par Land Rover.

Une version homologuée route du Defender D7X-R

A l’occasion de la Monterey Car Week, Land Rover dévoile le Defender Dakar. Il s’agit d’une version adaptée à l’homologation routière du Defender D7X-R de compétition qui a remporté le Dakar cette année, avec une présentation extérieure très proche de celle du modèle qui a gagné le Dakar.

Land Rover parle de « suspensions renforcées, d’une géométrie améliorée, d’une carrosserie modifiée pour le tout-terrain et d’éléments intérieurs inspirés du monde du rallye-raid ». Le constructeur ne dévoile pas d’images de l’habitacle, mais il y a de vrais sièges de course à l’avant (avec des harnais optionnels) et le véhicule est en configuration quatre places.

Toujours 635 chevaux

Le Defender Dakar conserve le même V8 bi-turbo 4,4 litres de 635 chevaux que l’Octa de série lancé en 2025, dont la version européenne va malheureusement perdre 100 chevaux à cause de son adaptation au dernier volet des normes locales. Pour l’instant, d’ailleurs, on ignore si ce Defender Dakar sera commercialisé chez nous. Son statut de série très limitée lui permettra-t-il d’échapper à ces restrictions ? Land Rover ne précise pas encore le nombre d’exemplaires prévus.

Un « mode Avion »

Équipé de jantes forgés de 20 pouces inédites et de pneus de 35 pouces au profil radical, le Defender Dakar utilise des amortisseurs Bilstein et possède de nouveaux modes « Dune » et « Gravel ». Il proposera par ailleurs un « Mode Avion », conçu pour autoriser des « atterrissages doux après des sauts sur des terrains extrêmes et variés ». Il est donc paré aux décollages les plus osés sur les bosses !

La version définitive du Defender Dakar sera dévoilée en marge du Dakar 2027. D’ici là, on apprendra son prix (très probablement au-dessus des 200 000€) et le nombre d’exemplaires prévus.