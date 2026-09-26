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Land Rover Defender 4

On vient de découvrir un drôle de sac à dos sur le futur Land Rover « baby » Defender qui poursuit ses essais sur le circuit du Nürburgring.

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

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SCOOP – Le futur « baby » Land Rover Defender poursuit ses essais avant son lancement prévu pour 2027. C’est sur le circuit du Nürburgring que l’on retrouve le prototype de ce baby Defender qui se présente cette fois avec un curieux sac à dos sur la porte arrière du coffre.

On vient de découvrir un drôle de sac à dos sur le futur Land Rover « baby » Defender qui poursuit ses essais sur le circuit du Nürburgring.

Les essais du futur Land Rover « baby » Defender, dont on ne connaît pas encore le nom officiel, se poursuivent en Allemagne. C’est sur le circuit du Nürburgring que nos chasseurs de scoop ont croisé la route de ce futur modèle ? Un baby Land Rover qui affiche un curieux sac à dos installé sur la porte arrière. Que contient-il ?

Le Land Rover « baby » Defender est basé sur la nouvelle plateforme EMA qui est spécialement créée pour tous les nouveaux modèles électriques de la marque anglaise. Ce modèle inédit qui est 100 % électrique sera présenté et lancé l’an prochain. Malgré sa motorisation électrique, il sera comme les autres modèles de la marque capable de réaliser des prouesses en tout-terrain.

Le Land Rover « baby » Defender poursuit ses essais sur le circuit du Nürburgring. Modèle polyvalent, ce tout nouveau Defender électrique sera à l’aise sur la route et sur la terre. Les batteries devraient disposer d’une grande capacité de charge pour que ce modèle affiche plus de 600 km d’autonomie comme le grand Range Rover Electric qui vient d’être lancé.
Le Land Rover « baby » Defender poursuit ses essais sur le circuit du Nürburgring. Modèle polyvalent, ce tout nouveau Defender électrique sera à l’aise sur la route et sur la terre. Les batteries devraient disposer d’une grande capacité de charge pour que ce modèle affiche plus de 600 km d’autonomie comme le grand Range Rover Electric qui vient d’être lancé.

L’offre électrique va se multiplier chez Land Rover

Légèrement plus compact que le Defender 90, le baby Defender de Land Rover devrait mesurer un peu moins de 4,5 m de long (rappelons que le Defender 90 mesure 4,59 m de long) et arrivera sur le marché en 2027. La principale différence avec l’actuel Defender et son offre de motorisation qui sera uniquement électrique. Le passage à la motorisation 100 % électrique a été un peu long à se mettre en place pour la marque anglaise, mais désormais le Range Rover Electric est désormais là et le Range Rover Sport Electric va suivre. Ces deux modèles utilisent l’actuelle base MLA-Flex des modèles thermiques et c’est avec la nouvelle plateforme EMA de JLR (Jaguar – Land Rover) spécialement conçue pour les futurs modèles électriques que l’offre électrique va se multiplier. On devrait fêter l‘an prochain, l’arrivée dans la gamme électrique d’un Range Rover GT et du futur baby Land Rover Defender qui pourrait se nommer Defender Sport.

Ce drôle de boîtier sur la porte du coffre du Land Rover « baby » Defender pourrait, selon nos chasseurs de scoop, recevoir les câbles de recharge de ce modèle électrique. Le boîtier positionné sur ce prototype n’est pas encore le modèle définitif qui pourrait être proposé en option avec le modèle de série du « baby » Defender.
Ce drôle de boîtier sur la porte du coffre du Land Rover « baby » Defender pourrait, selon nos chasseurs de scoop, recevoir les câbles de recharge de ce modèle électrique. Le boîtier positionné sur ce prototype n’est pas encore le modèle définitif qui pourrait être proposé en option avec le modèle de série du « baby » Defender.

Un boitier pour les câbles ?

Ce « baby » ou Defender « Sport » que nous avons déjà eu l’occasion de voir sur Caradisiac mène en ce moment des essais en Allemagne sur le circuit du Nürburgring. Pour la première fois, le prototype photographié dispose d’un curieux appendice positionné sur la porte arrière du coffre. Il s’agit d’un boîtier qui est trop plat et trop étroit pour y loger une roue de secours. Nos chasseurs de scoop indiquent que ce boîtier pourrait, comme l’a fait Mercedes pour son Classe G électrique, accueillir les câbles de recharge de ce modèle électrique. Quoi qu’il en soit, ce boîtier installé sur ce prototype est un peu « brut de fonderie » et devrait être modifié avant le passage en production pour faire moins « pièce rapportée ». Ce Defender « Sport » qui arrivera en 2027 disposera, comme tous les modèles basés sur la nouvelle plateforme EMA, de grosses batteries disposées dans le plancher leur permettant une belle autonomie. Si du fait de ces batteries imposantes, la garde au sol peut être plus réduite et les débattements des suspensions moins importants, la marque Land Rover indique dès à présent que la présence de batteries ne dégradera pas les capacités en tout-terrain de tous ces futurs modèles « zéro émission ».

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