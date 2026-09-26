Les essais du futur Land Rover « baby » Defender, dont on ne connaît pas encore le nom officiel, se poursuivent en Allemagne. C’est sur le circuit du Nürburgring que nos chasseurs de scoop ont croisé la route de ce futur modèle ? Un baby Land Rover qui affiche un curieux sac à dos installé sur la porte arrière. Que contient-il ?

Le Land Rover « baby » Defender est basé sur la nouvelle plateforme EMA qui est spécialement créée pour tous les nouveaux modèles électriques de la marque anglaise. Ce modèle inédit qui est 100 % électrique sera présenté et lancé l’an prochain. Malgré sa motorisation électrique, il sera comme les autres modèles de la marque capable de réaliser des prouesses en tout-terrain.

L’offre électrique va se multiplier chez Land Rover

Légèrement plus compact que le Defender 90, le baby Defender de Land Rover devrait mesurer un peu moins de 4,5 m de long (rappelons que le Defender 90 mesure 4,59 m de long) et arrivera sur le marché en 2027. La principale différence avec l’actuel Defender et son offre de motorisation qui sera uniquement électrique. Le passage à la motorisation 100 % électrique a été un peu long à se mettre en place pour la marque anglaise, mais désormais le Range Rover Electric est désormais là et le Range Rover Sport Electric va suivre. Ces deux modèles utilisent l’actuelle base MLA-Flex des modèles thermiques et c’est avec la nouvelle plateforme EMA de JLR (Jaguar – Land Rover) spécialement conçue pour les futurs modèles électriques que l’offre électrique va se multiplier. On devrait fêter l‘an prochain, l’arrivée dans la gamme électrique d’un Range Rover GT et du futur baby Land Rover Defender qui pourrait se nommer Defender Sport.

Un boitier pour les câbles ?

Ce « baby » ou Defender « Sport » que nous avons déjà eu l’occasion de voir sur Caradisiac mène en ce moment des essais en Allemagne sur le circuit du Nürburgring. Pour la première fois, le prototype photographié dispose d’un curieux appendice positionné sur la porte arrière du coffre. Il s’agit d’un boîtier qui est trop plat et trop étroit pour y loger une roue de secours. Nos chasseurs de scoop indiquent que ce boîtier pourrait, comme l’a fait Mercedes pour son Classe G électrique, accueillir les câbles de recharge de ce modèle électrique. Quoi qu’il en soit, ce boîtier installé sur ce prototype est un peu « brut de fonderie » et devrait être modifié avant le passage en production pour faire moins « pièce rapportée ». Ce Defender « Sport » qui arrivera en 2027 disposera, comme tous les modèles basés sur la nouvelle plateforme EMA, de grosses batteries disposées dans le plancher leur permettant une belle autonomie. Si du fait de ces batteries imposantes, la garde au sol peut être plus réduite et les débattements des suspensions moins importants, la marque Land Rover indique dès à présent que la présence de batteries ne dégradera pas les capacités en tout-terrain de tous ces futurs modèles « zéro émission ».