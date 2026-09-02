Cela ne se voit pas, mais il s’agit bien du Range Rover Electric

Quatre ans de développement, trois de tests et quelque 1,5 million de kilomètres parcourus, voici ce qu’il a fallu pour que la déclinaison à watts du Range Rover soit entièrement validée. Pourtant, on nous le promet depuis 2025 alors même qu’il conserve la plateforme MLA de son homologue thermique.

Pour les adeptes de la marque, plus habitués au V8 ou six-cylindres diesel, l’idée d’une telle conversion n’est sans doute pas évidente. Afin d’éviter de se mettre des bâtons dans les roues (tout en économisant sur le budget), le look de ce Range Electric reste quasiment identique. Il faut avouer que son design, dans la même lignée que la première génération, est reconnaissable d’un simple coup d’œil. Pas question de changer une recette qui marche.

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Toutefois, quelques éléments permettent de l’identifier comme la calandre presque pleine, le dessin des jantes et les centres de roue, mais cela en reste là.

À l’intérieur, tout est identique et ce n’est pas vraiment un mal. Que ce soit au niveau des matériaux ou de leur ajustement, l’ensemble est réalisé avec un très grand soin. Finalement, tout ce qui ne se voit pas a changé, ou presque.

Les ingénieurs de Land Rover ont donc dû s’adapter à la plateforme actuelle pour électrifier son SUV. Il adopte ainsi deux électromoteurs pour une puissance cumulée de 550 ch et un couple de 850 Nm. Il atteint ainsi les 100 km/h en 4,3 secondes tout en étant capable de filer jusqu’à 200 km. Le couple généreux permet de tels chiffres, malgré la masse importante de l’engin : 2 810 kg. Le Range Rover thermique n’étant pas une ballerine, l’ajout d’une batterie de 118,5 kWh nets accentue forcément le phénomène. Cela a l’avantage de lui autoriser un rayon d’action de 611 km, un minimum pour un engin prévu pour les voyages au long cours.

Pour alimenter un tel accumulateur, le Range s’équipe d’une architecture 800 V lui autorisant une puissance de 22 kW en courant alternatif et surtout 350 kW en courant continu. Il passe ainsi de 10 à 80 % de charge en 22 minutes, si toutes les conditions sont réunies.

Des aptitudes tout-terrain préservées ?

Au-delà de son design et de son aspect luxueux, le Range Rover a bâti sa réputation sur les terrains les plus accidentés. Qu’en est-il de cette version à pile ? Comme pour le design, pas question pour la marque de négocier sur ce point. Il est ainsi capable de faire varier la puissance entre les trains avant et arrière comme bon lui semble, de traverser des gués d’une profondeur de 90 cm et de profiter de toutes les aides à la conduite disponibles.

Une concurrence bien armée et moins cher

Du fait de sa robe identique à la version thermique, le Range Rover ne profitera pas de l’effet nouveauté, d’autant plus que cette version a pris du retard et que le restylage est pour bientôt. Pourtant, il devra affronter le Porsche Cayenne Electric (442 ch/643 km) facturé à partir de 107 600 €, le Mercedes EQS SUV (360 ch/654 km) à partir de 150 550 € ou encore le Lotus Eletre (612 ch/570 km) vendu au minimum 101 590 €.

Il reste bien sûr une donnée, le prix. Sachant que Land Rover n’est pas du genre à brader ses modèles, le tarif de base de 161 500 € n’est pas surprenant, mais cela reste très cher, notamment par rapport à la concurrence.