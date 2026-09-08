Les essais se poursuivent sur le réseau routier pour le Range Rover GT, modèle sportif et électrique qui arrivera sur le marché l’an prochain.

Le Range Rover GT est le premier modèle qui va utiliser la nouvelle plateforme EMA (Electrified Modular Architecture) réservée aux futurs modèles électriques de la marque anglaise. Ce modèle a déjà été présenté sous un beau camouflage par la marque, mais c’est la première fois que nos chasseurs de scoop l’ont croisé sur route ouverte.

Le prototype du Range Rover GT est toujours vêtu de son camouflage bariolé sur lequel figure en toutes lettres son nom. Par rapport au modèle des photos pour la presse, le prototype photographié par nos chasseurs de scoop dispose de jantes alliage affichant un style différent. C’est la seule différence notable pour ce modèle d’importance pour Range Rover.

Plateforme EMA pensée pour les modèles électrifiés

Ce qui surprend par rapport aux autres modèles de chez Range Rover, c’est l’aspect dynamique de ce modèle qui affiche une garde au toit réduite et un profil fastback qui lui permettront de mieux fendre l’air par rapport aux autres modèles de la marque. Pour la partie technique, ce futur modèle électrique va inaugurer la plateforme EMA, qui est réservée aux prochains modèles électrifiés. En effet, si le premier modèle « zéro émission » est le Range Rover Electric (un modèle qui a pris son temps pour être lancé), celui-ci utilise toujours de la plateforme MLA-Flex des modèles thermiques. Une plateforme qui sera également utilisée par le futur Range Rover Sport Electric. Compte tenu du temps que ça a pris pour que le Range Rover Electric soit disponible à la commande (à partir de 161 500 €), l’arrivée du Range Rover GT est prévue pour l’an prochain, mais elle pourrait connaître un peu de retard.

Profil fastback pour une meilleure signature aérodynamique

Pour le moment, le Range Rover GT profite des derniers jours de l’été pour effectuer des essais sur route ouverte. Toujours camouflé, il affiche de belles surfaces lisses et l’on note l’absence de calandre à l’avant tandis que la prise d’air inférieure, située dans le bouclier, est dotée de volets actifs. La proue est galbée et dispose de projecteurs effilés qui épousent la courbe du capot, la partie arrière est ramassée avec une ligne de toit fuyante accentuée par le profil fastback du modèle. Si la carrosserie du Range Rover GT est encore vêtue d’un habillage, ce n’est pas le cas de l’habitacle dont les photos officielles sont parues. L’habitacle du Range Rover GT n’a rien à voir avec les autres modèles de la marque et affiche un style épuré avec une planche de bord horizontale, dotée d’une instrumentation numérique panoramique sans casquette et d’un imposant écran central sans encadrement pour l’infodivertissement. On note aussi la quasi-inexistence de boutons physiques, l’ensemble des commandes seront sans doute accessibles via le grand écran central, dommage pour l’ergonomie.

Une concurrence assez variée

Le Range Rover GT devrait arriver sur le marché en 2027, si tout va bien, et sera disponible dans un premier temps en version tout électrique. Pour le moment on ne connaît pas la fiche technique de ce modèle ni ses motorisations électriques, ni son autonomie. Plus tard, Range Rover devrait dévoiler une version dotée d’une motorisation hybride « classique » mais ce ne devrait pas être avant 2028. Le Range Rover GT au style atypique (mélange de carrosseries berline et SUV coupé) devrait s’en aller concurrencer un large groupe de modèles intégrant des SUV ou de grandes berlines. On peut ainsi citer les modèles de chez Porsche comme les Porsche Taycan Cross Turismo et Porsche Cayenne Electric, le nouveau BMW iX5 mais aussi le Volvo EX90 ou bien encore une Grand Tourisme comme la future Jaguar Type 01.