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Mais quelles sont ces 25 marques chinoises qui occupent 40 % du salon et visent le garage des Français

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

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L'édition 2026 du Mondial de l'Auto est marquée par la présence massive des constructeurs chinois. Ces derniers représentent quasiment la moitié des fabricants présents à la Porte de Versailles.

Mais quelles sont ces 25 marques chinoises qui occupent 40 % du salon et visent le garage des Français

Pour son édition 2026, le Mondial de l’Auto de Paris. Alors que le paysage automobile européen vit une mutation sans précédent vers l’électrification et les technologies connectées, l’industrie chinoise effectue une démonstration de force au Parc des Expositions.

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16 constructeurs et près de 25 marques représentées, l'Empire du Milieu occupe désormais environ 40 % de la présence du salon. La stratégie est presque toujours la même : un groupe parent décline plusieurs sous-marques ayant chacune sa spécialité, qu'il s'agisse du luxe, du 4x4 ou du familial. Comme BYD venue présenter Denza, sa division premium.

Le groupe Changan est venu avec trois marques : Avtr, Deepal et Nevo.
Le groupe Changan est venu avec trois marques : Avtr, Deepal et Nevo.

Le géant BYD et sa griffe premium Denza s’imposent en véritables piliers de l’événement avec des espaces majeurs (1 000 m² dans le Hall 6 pour Byd et 600 m² pour Denza), présentant aussi bien des citadines électriques abordables que des technologies hybrides rechargeables de pointe. Le groupe Geely, déjà bien implanté via smart, Lynk & Co et Lotus, officialise sa présence globale à travers sa marque éponyme, mais aussi avec sa branche haut de gamme Zeekr. Chery Automobile déploie une stratégie d’attaque ciblée avec ses marques Omoda et Jaecoo, taillées sur mesure pour séduire une clientèle européenne adepte de SUV modernes et suréquipés.

Des animations, de la publicité et des cadeaux pour se faire connaître  

 

Grosse présence sur le Mondial de la marque Li Auto, spécialisée dans la conception de voitures familiales.
Grosse présence sur le Mondial de la marque Li Auto, spécialisée dans la conception de voitures familiales.

Changan, de son côté, montre l’étendue de sa galaxie avec ses sous-marques Avatr, Deepal et Nevo. Sans oublier les spécialistes de l’électrique et de l’intelligence embarquée tels que XPeng, Leapmotor (fort de son alliance stratégique avec Stellantis) ou encore Li Auto, le nouveau venu. En proposant un rapport équipement/prix agressif, des technologies embarquées de pointe (conduite autonome, réactivité logicielle, recharge ultrarapide) et un design pensé pour le goût européen, ces marques s’imposent désormais comme des alternatives crédibles face aux acteurs historiques.

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