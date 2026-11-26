Deux jours après l'annonce de négociations exclusives entre Byd et Ineos Automotive pour la reprise de l'usine mosellane de Hambach, les réactions publiques se sont multipliées. Le gouvernement savoure « la préférence européenne en acte », mais l’eurodéputé socialiste François Kalfon proteste. De leur coté les syndicats réclament des garanties et les constructeurs français restent muets.

« La préférence européenne en acte »

L'annonce de mardi 24 novembre — confirmée par les deux groupes — a été immédiatement saluée par l'Élysée. Sur X, Emmanuel Macron y a vu « une conséquence directe de notre politique économique et de notre action européenne sur l'automobile pour accélérer l'implantation des constructeurs sur le sol européen ». Selon Les Echos, l'opération est l'« aboutissement de quatre ans de négociations » discrètes entre l'exécutif et le groupe chinois.

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Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin a applaudi plus fort encore. « Cette décision participera au développement de notre filière automobile et donne de la visibilité aux plus de 1 200 salariés du site », s'est-il félicité dans une réaction transmise à l'AFP, en estimant que la production de BYD en Moselle pourrait démarrer « autour de fin 2027, 2028 » Mais Sébastien Martin n’est pas dupe : selon lui « le loup est déjà là ». Il souhaite donc d’ors est déjà imposer le made in Europe à l’entreprise chinoise selon les termes de l’accord franco-allemand.

De son côté Richard Ramos, député MoDem du Loiret et membre de la commission des affaires économiques, défend le projet sur LCI : selon lui, un refus français pousserait BYD vers un autre pays européen. Lui aussi réclame des règles européennes sur l'origine des composants et l'accès aux aides, citant les petites voitures électriques comme l'un des segments où la filière française doit pouvoir rivaliser.

Côté industriel, la direction du site parle d'accord « gagnant-gagnant ». « Une offre irrévocable a été remise par BYD », détaille Philippe Steyer, directeur de l'usine, qui promet que « le projet s'accompagnera d'embauches » et que « tous les emplois seront conservés », comme nous l’évoquions dans un précédent article.

La première réunion du CSE est attendue dès ce vendredi 27 novembre. Dans le même temps, Marc Zingraff, président de la Communauté d'agglomération Sarreguemines Confluences, se réjouit de la sauvegarde de l'activité et de la participation du site à l'électrification des véhicules en France.

L’eurodéputé du pack auto sur la défensive

Pourtant l’arrivé du constructeur chinois sur ce site de fabrication Français n’est pas du goût de tout le monde. Et le premier son de cloche discordant est attribué à François Kalfon. L'eurodéputé socialiste — élu en 2024 sur la liste de Raphaël Glucksmann et membre de la commission des Transports au Parlement européen — qui salue une « première victoire du Made in Europe », obtenue « en imposant un rapport de force commercial » avec les droits de douane sur les électriques chinoises et les quotas sur les hybrides. Mais pour lui, accueillir BYD ne doit pas signifier « lui dérouler le tapis rouge » sans engagements.

« Il ne faut pas vendre la France à la découpe sans contrepartie », écrit-il dans un communiqué, avant de formuler trois exigences. Il demande : un assemblage en Europe avec 75 % de valeur ajoutée locale, de refuser l'accès aux marchés publics sans « réciprocité », et de rester vigilant sur des questions de sécurités.

Sur ce dernier point, l'élu est le plus virulent : « Les véhicules BYD peuvent devenir de véritables chevaux de Troie au cœur de nos infrastructures les plus stratégiques.» Ce n'est pas un feu de paille : dès début novembre, il avait déjà écrit au Premier ministre pour demander l'interdiction des véhicules BYD sur les sites militaires.

Les syndicats réclament des garanties

La CGT va également dans le sens de la vigilance, avec un vocabulaire qui rejoint l'« usine tournevis » de l'eurodéputé. Dans un communiqué publié le 25 novembre, la FTM-CGT et le comité régional Grand Est « saluent la perspective d'un maintien de l'activité » mais réclament des engagements concrets : modèles produits, volumes, calendrier, emplois maintenus ou créés.

Le syndicat « craint que Hambach ne devienne qu'un simple site d'assemblage, tandis que la recherche et le développement resteraient principalement en Chine », et demande également des garanties pour les sous-traitants locaux qui s’occupent de la métallurgie, la plasturgie, l’électronique, les batteries et la logistique.

Renault, Stellantis : le silence des constructeurs

Restent les grands absents du débat : les constructeurs français. Depuis mardi, ni Renault, ni Stellantis n'ont réagi publiquement à l'arrivée de leur concurrent sur le sol français. L’enjeu est pourtant bien là : une BYD « made in France » pourrait prétendre à l'éco-score qui ouvre l'accès au coup de pouce et au leasing social — des aides aujourd'hui réservées aux électriques produites en Europe, dont profitent par exemple la Renault 5 et la Twingo. Une perspective que le constructeur fondé par Wang Chuanfu n'a jamais cachée : ses ventes françaises ont presque triplé en dix mois (28 086 voitures, +185 %), portées par les hybrides rechargeables.

Ironie du calendrier : l'annonce de Hambach est tombée le 24 novembre, jour de la publication au Journal officiel de l'Union européenne des quotas provisoires sur les hybrides (environ 350 000 véhicules chinois par an, à compter du 1er décembre). Le rapport de force brandi par François Kalfon est donc déjà en place. Reste à savoir si le projet y répondra : les détails — modèles, volumes, investissement — sont attendus au sommet Choose France du 18 janvier.