« Ils ont vraiment mis ça ? » : les visiteurs du Mondial de l'Auto découvrent le frigo de l’énorme XPeng G9L, SUV 100 % électrique
Le modèle le plus important au Mondial de l’automobile de Paris 2026 exposé chez XPeng est le L03, ce nouveau SUV électrique familial « compact » à la tarification bien placée. Mais sur le stand, le constructeur chinois expose aussi son gigantesque haut de gamme qui attise la curiosité des visiteurs.
Le Mondial de l’Automobile est un rendez-vous très important pour le constructeur automobile chinoix Xpeng : alors que ses ventes mondiales ont baissé de 10,5 % sur les huit premiers mois de l’année 2026, l’enseigne lance sur le marché français son modèle le plus abordable. Ce nouveau L03, récemment essayé par Caradisiac, est un peu plus petit (4,65 mètres de long) et moins cher (à partir de 34 990€) que les autres modèles de la gamme.
Il partage l’affiche au salon avec le tout nouveau haut de gamme européen de la marque, le G9L dont on a aussi parlé récemment sur Caradisiac. Il s’agit d’un énorme SUV 100 % électrique, long de 5,12 mètres, positionné sur le segment des très grands modèles familiaux sans moteur thermique (Hyundai Ioniq9, Kia EV 9, Volvo EX 90…).
Un habitacle aux équipements insolites
Équipé d’énormes batteries de 110 kWh de capacité, ce G9L ne demandera que 12 minutes pour repasser de 10 à 80 % de charge en courant continu (puissance maximale de charge de 540 kW) et revendique jusqu’à 591 km d’après le cycle d’homologation WLTP dans sa configuration la moins énergivore (version de base propulsion de 367 chevaux). La version haut de gamme à transmission intégrale est elle à 553 km WLTP et développe 585 chevaux en puissance maximale.
Retrouvez toutes les informations techniques détaillées sur le G9L dans notre article complet publié la semaine dernière.
Chez nous, le G9L démarrera à 74 990€ en version propulsion Autonomie Etendue Ultra et à 85 990€ en variante Performance Ultra à transmission intégrale.
Les visiteurs sont « gaga » du G9L
Sur le stand Xpeng, les visiteurs sont très curieux au sujet de cet énorme SUV dont l’équipement et la présentation intérieure sont assez différents par rapport au normes locales. Le grand écran piloté électriquement dans le pavillon de toit aux places arrière et le frigo installé entre les passagers au rang 2, tout particulièrement, ont un petit effet « wahou » auprès des néophytes de l’automobile déjà subjugués par la taille des écrans à l’avant.
J’achète ou j’achète pas ?
Certes, le XPeng G9L est nettement moins cher que les rares SUV électriques premium de son segment. Mais même s’il bénéficie d’un niveau d’équipement encore meilleur, il reste aussi plus cher que des modèles de marques « généralistes » comme le Hyundai Ioniq 9 démarrant à 70 450€ en version de base. Lequel modèle revendique une autonomie maximale légèrement meilleure (620 km WLTP) et des capacités de charge rapide déjà intéressantes bien que battues par le Chinois. La réponse est donc non et objectivement, le L03 sera de toute façon bien plus important pour Xpeng dans le cadre de son développement chez nous.
Photos (6)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération