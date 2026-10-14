Le Mondial de l’Automobile est un rendez-vous très important pour le constructeur automobile chinoix Xpeng : alors que ses ventes mondiales ont baissé de 10,5 % sur les huit premiers mois de l’année 2026, l’enseigne lance sur le marché français son modèle le plus abordable. Ce nouveau L03, récemment essayé par Caradisiac, est un peu plus petit (4,65 mètres de long) et moins cher (à partir de 34 990€) que les autres modèles de la gamme.

Il partage l’affiche au salon avec le tout nouveau haut de gamme européen de la marque, le G9L dont on a aussi parlé récemment sur Caradisiac. Il s’agit d’un énorme SUV 100 % électrique, long de 5,12 mètres, positionné sur le segment des très grands modèles familiaux sans moteur thermique (Hyundai Ioniq9, Kia EV 9, Volvo EX 90…).

Un habitacle aux équipements insolites

Équipé d’énormes batteries de 110 kWh de capacité, ce G9L ne demandera que 12 minutes pour repasser de 10 à 80 % de charge en courant continu (puissance maximale de charge de 540 kW) et revendique jusqu’à 591 km d’après le cycle d’homologation WLTP dans sa configuration la moins énergivore (version de base propulsion de 367 chevaux). La version haut de gamme à transmission intégrale est elle à 553 km WLTP et développe 585 chevaux en puissance maximale.

Retrouvez toutes les informations techniques détaillées sur le G9L dans notre article complet publié la semaine dernière.

Chez nous, le G9L démarrera à 74 990€ en version propulsion Autonomie Etendue Ultra et à 85 990€ en variante Performance Ultra à transmission intégrale.

Les visiteurs sont « gaga » du G9L

Sur le stand Xpeng, les visiteurs sont très curieux au sujet de cet énorme SUV dont l’équipement et la présentation intérieure sont assez différents par rapport au normes locales. Le grand écran piloté électriquement dans le pavillon de toit aux places arrière et le frigo installé entre les passagers au rang 2, tout particulièrement, ont un petit effet « wahou » auprès des néophytes de l’automobile déjà subjugués par la taille des écrans à l’avant.

J’aime Je n’aime pas

J’achète ou j’achète pas ?

Certes, le XPeng G9L est nettement moins cher que les rares SUV électriques premium de son segment. Mais même s’il bénéficie d’un niveau d’équipement encore meilleur, il reste aussi plus cher que des modèles de marques « généralistes » comme le Hyundai Ioniq 9 démarrant à 70 450€ en version de base. Lequel modèle revendique une autonomie maximale légèrement meilleure (620 km WLTP) et des capacités de charge rapide déjà intéressantes bien que battues par le Chinois. La réponse est donc non et objectivement, le L03 sera de toute façon bien plus important pour Xpeng dans le cadre de son développement chez nous.